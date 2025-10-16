Diane Keaton : la cause de son décès révélée par la famille

Diane Keaton est décédée le 11 octobre à l’âge de 79 ans. La comédienne a succombé à une pneumonie, a révélé sa famille au site américain PEOPLE.

Une grande perte. Le décès de l’actrice Diane Keaton, le 11 octobre, à l’âge de 79 ans, a été accueilli avec une grande tristesse, mais aussi beaucoup de tendresse de la part de ses fans à travers le monde. La famille de la défunte vient de révéler la cause de sa mort via un communiqué, publié par le site américain PEOPLE.

«La famille Keaton est très reconnaissante des messages de soutien et d’amour extraordinaires reçus ces derniers jours à l’attention de notre Diane adorée, qui a succombé à une pneumonie le 11 octobre», est-il indiqué. «Elle aimait les animaux et était fermement attachée à apporter son soutien aux personnes mal logées et aux sans-abris dans son voisinage, toute donation aux banques alimentaires ou aux refuges pour animaux sera un geste formidable et très apprécié pour lui rendre hommage», peut-on lire également.

Révélée dans la trilogie «Le Parrain», Diane Keaton a eu une carrière prolifique au cinéma, avec des rôles inoubliables dans «Le père de la mariée», «Annie Hall», «Le Book Club», «Reds», «Simple Secrets» ou encore «La petite fille au tambour». Les hommages se sont multipliés à l’annonce de son décès, notamment de la part de la réalisatrice Nancy Meyers, qui a salué «une comédienne qui n’a eu de cesse de tout donner pour raconter nos histoires». «En tant que cinéaste, j’ai perdu le lien avec une actrice rêvée», avait-elle ajouté.