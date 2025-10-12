Mort de Diane Keaton : Francis Ford Coppola, Leonardo DiCaprio, Michael Douglas... Le monde du cinéma lui rend hommage

L’actrice Diane Keaton est décédée samedi 11 octobre à l’âge de 79 ans. La mémoire de la star d’«Annie Hall», rôle qui lui a valu un Oscar en 1978, est célébrée par de nombreuses stars du cinéma. Tous saluant une «grande» actrice.

Une disparition qui laisse le monde du cinéma en deuil. De nombreuses stars ont salué la mémoire de l’actrice Diane Keaton, après l’annonce de son décès, samedi 11 octobre, à l’âge de 79 ans. Acteurs et réalisateurs ont rendu un vibrant hommage à la star oscarisée.

«Les mots ne peuvent pas exprimer le talent de Diane Keaton. (…) Diane était la créativité personnifiée», a ainsi posté le cinéaste Francis Ford Coppola, se remémorant avoir d’emblée su qu’il devait la faire jouer dans «Le Parrain».

Une actrice unique

Un talent salué par plusieurs stars lui ayant donné la réplique. Parmi eux : Leonardo DiCaprio, qui explique avoir «eu l’honneur de jouer avec elle lorsqu’(il) avait 18 ans», saluant une « icône», une «légende». Michael Douglas, qui lui aussi a partagé l’écran avec Diane Keaton en 2014, dans «Ainsi va la vie», a partagé sa peine. «Repose en paix mon amie Diane Keaton. Une perte déchirante de l'une des plus grandes icônes de notre industrie», a publié l’acteur de 81 ans sur Instagram.

Une actrice «sans limite créative», «une étincelle de vie et de lumière», a de son côté noté Jane Fonda, pour qui la comédienne était tout simplement «unique».

Un avis partagé par Viola Davis. «Tu incarnais la féminité. Les émotions, l'humour, la légèreté, ta jeunesse et ta vulnérabilité omniprésentes... Tu tatouais ton ÂME dans chaque rôle, rendant impossible d'imaginer quelqu'un d'autre les incarner. Tu étais indéniablement, sans complexe, TOI-MÊME !!!», a-t-elle souligné. «Quelle grande actrice», ont quant à eux réagi Jamie Lee Curtis ou encore Luke Evans, pour ne citer qu'eux.

«Certains acteurs jouent les émotions. Diane Keaton les vivaient», a enfin souligné l'Académie des Oscars, pour qui la star, oscarisée en 1978 et quatre fois nommée, «incarnait les contradictions de l'être humain : drôle et fragile, brillante et meurtrie, toujours d'une honnêteté déchirante». Elle déchire aujourd'hui le cœur d'Hollywood.