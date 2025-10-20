«Reste à l'écart !» : David Beckham ironise sur un défaut de sa femme Victoria

David Beckham et son épouse Victoria ne manquent jamais une occasion de se taquiner devant les caméras. L'ex-joueur aux pieds d'or a d'ailleurs révélé un défaut de l'ancienne pop-star, dans une story Instagram publiée par cette dernière.

Une réflexion qui ne manque pas de piquant. L'ancienne membre des Spice Girls en a pris pour son grade dans une story publiée sur le compte Instagram de la chanteuse. On y aperçoit David Beckham s'affairant aux fourneaux, et interdisant son épouse Victoria de l'approcher, pour une raison bien particulière.

Shots de tequila à la main dans sa cuisine, l'ancien milieu de terrain de Manchester United a déclaré à la caméra : «Je prépare le rôti du dimanche pour l'arrivée de nos parents dans quelques heures, ce qui devrait les réjouir».

«Reste à l'écart !»

Voulant lui prêter main forte, l'ex-reine de la scène devenue créatrice de mode lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Une proposition à laquelle a répondu son époux avec espièglerie : «De qui ? Absolument pas, reste à l'écart !». Riant, elle s'est alors interrogée : «Comment ça, reste à l'écart ? Je suis prête à t'aider», ce à quoi David a répondu : «Chérie, on ne prépare pas des toasts au jambon et au fromage là», révélant les compétences culinaires limitées de celle qui partage sa vie depuis presque 30 ans.

Dans une deuxième vidéo, le père de famille, très occupé, expliquait comment il préparait une pâte à Yorkshire pudding, avant que sa femme n'annonce que leurs parents étaient arrivés.

«Je ne le prendrai pas personnellement», a ironisé Victoria Beckham après la réflexion de son époux David / @Victoriabeckham sur Instagram

Le mannequin de 51 ans avait précédemment admis qu'elle ne cuisinait jamais, après avoir essayé de maîtriser cet art lorsque sa famille vivait en Espagne, après la signature de David Beckham au Real Madrid en 2003. Elle avait d'ailleurs déclaré au site britannique The Telegraph l'année dernière : «[Ma fille] Harper dit que je suis capable de brûler de l'eau, donc il vaut probablement mieux pour tout le monde que je ne cuisine pas».

Victoria et David Beckham, qui se sont mariés en 1999, sont les heureux parents de Brooklyn, 26 ans, Romeo, âgé de 23 ans, Cruz, 20 ans, et Harper, 14 ans. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 1997, lors d'un match de football opposant le club de Manchester United à celui de Chelsea. «Je suis très timide, alors je me suis présenté, et puis je suis reparti directement. J'étais déçue de ne pas avoir eu une conversation plus longue avec elle, mais la semaine suivante elle est revenue pour un autre match, ça a été ma chance, j'ai pu avoir son numéro», avait confié le footballeur lors d'une interview accordée à TF1 en 2013.