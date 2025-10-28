Hugh Jackman : l'acteur officialise sa relation avec Sutton Foster sur le tapis rouge à Los Angeles

Célèbre pour son rôle de Wolverine dans la saga «X-Men», l'acteur australien Hugh Jackman a officialisé son idylle avec la comédienne américaine Sutton Foster. Le couple est apparu main dans la main sur le tapis rouge, à Los Angeles.

Alors que les rumeurs circulaient depuis des mois, c’est désormais officiel. L’acteur australien Hugh Jackman est apparu ce dimanche au côté de l’actrice américaine Sutton Foster. Ils sont arrivés main dans la main au TCL Chinese Theater, à Los Angeles, pour assister à l’avant-première au film «Song Sung Blue», réalisé par Craig Brewer, et dans lequel Hugh Jackman donne la réplique à Kate Hudson.

Pour l’occasion, le couple a pris la pose bras dessus bras dessous, devant les flashs des photographes. Il s’agit de leur tout premier tapis rouge en amoureux.

Cette officialisation intervient plusieurs mois après la rupture entre Hugh Jackman et ex-épouse, l'actrice Deborra-Lee Furness. Parents de deux enfants, ils avaient annoncé leur séparation dès 2023, après vingt-sept ans de mariage, mais leur divorce n’a été officiellement prononcé qu’en juin dernier.

De son côté, Sutton Foster a quitté Ted Griffin, scénariste de «Ocean's Eleven», en octobre 2024, mettant fin à dix ans de mariage.

Pour mémoire, l'interprète de Logan, alias Wolverine, et Sutton Foster se connaissent de longue date. Les deux stars avaient notamment partagé l’affiche à Broadway, en 2022, dans la comédie musicale «The Music Man». En janvier dernier, ils ont été vus lors d’un dîner en tête-à-tête, éveillant la curiosité des fans. Mais jusqu'à présent, aucun des deux n’avait confirmé la relation.