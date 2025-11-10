L'acteur Danny Ramirez officialise sa relation avec Jessica Alba

Le petit ami de Jessica Alba, Danny Ramirez, a publié dimanche sa première photo au côté de l'actrice sur son compte Instagram.

Le compagnon de Jessica Alba, Danny Ramirez, a officialisé leur relation sur Instagram en partageant des photos d’eux prises ce week-end lors du gala Baby2Baby 2025, qui s'est tenu au Pacific Design Center de West Hollywood, en Californie. Une soirée caritative organisée par l'association dans laquelle l’actrice siège au conseil d’administration.

Si l'acteur d’origine colombienne et mexicaine de 33 ans, principalement connu pour ses rôles dans les films «Top Gun : Maverick» (2022), «Captain America : Brave New World» (2025) ou encore la série «The Last of Us» avec Pedro Pascal, s'est gardé de fouler le tapis rouge avec sa belle, il a plus tard posté de tendres clichés pris à l’intérieur de l’événement, dont une, joue contre joue, avec l’actrice âgée de 44 ans.

En légende du carrousel de photos, il a écrit : «Quelle soirée remarquable pour toute l'équipe de @baby2baby et tous les donateurs ! 19,5 millions de dollars récoltés en quelques minutes ! Aider baby2baby à soutenir les enfants à travers l'Amérique et à poursuivre leur travail essentiel en fournissant des produits de première nécessité aux familles dans le besoin.»

Le couple a été salué dans les commentaires de la publication Instagram, notamment par Rachel Zegler et Maude Apatow. L'actrice d'«Euphoria» a écrit : «C'est comme si vous aviez toujours été ensemble.»

Divorcée depuis janvier

Le 16 janvier dernier, sur son compte Instagram, Jessica Alba avait annoncé son divorce avec Cash Warren en écrivant : «Je suis fière de la façon dont nous avons grandi en tant que couple et dans notre mariage au cours des vingt dernières années. Il est maintenant temps pour nous de nous lancer dans un nouveau chapitre de croissance et d’évolution en tant qu’individus.»

Le couple avait eu trois enfants ensemble : deux filles, Honor Marie, née en juin 2008, et Haven Garner, née en août 2011, et un fils, Hayes, né en décembre 2017. Six mois après cette séparation pour «différends irréconciliables», la star de «Sin City» avait semblait-il retrouvé l’amour dans les bras de Danny Ramirez. Les deux acteurs avaient en effet été aperçus ensemble en vacances à Cancun, au Mexique en juillet.

Si les deux intéressés n’avaient alors pas confirmé formellement leur relation, ils ont depuis été aperçus à plusieurs reprises, partageant des baisers passionnés. Jessica Alba a, le mois dernier, elle-même posté des photos de leur récent séjour en Australie.