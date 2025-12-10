«Nous avons des sentiments» : Pamela Anderson évoque la vraie nature de sa relation avec Liam Neeson

Pamela Anderson a brisé le silence sur ses liens avec l'acteur Liam Neeson, dont elle s'était montrée très proche au moment de la sortie du film «Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?» cet été.

Amitié ou amour ? Alors que se posaient des questions autour de la véritable nature de sa relation avec l’acteur Liam Neeson au moment de la promotion du film «Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?», sorti en août dernier, Pamela Anderson a fait cette semaine des révélations sur le sujet.

«Pour la petite histoire, Liam et moi avons eu une brève liaison, mais seulement après la fin du tournage», explique-t-elle dans une interview publiée ce mardi par People. Le magazine relate que les deux stars ont passé une semaine intime chez lui, dans le nord de l'État de New York. «J'avais ma propre chambre», précise-t-elle. «Nos assistants étaient là, et même des membres de la famille sont passés.»

Ils sont, au cours de ce séjour, notamment «allés dîner dans un petit restaurant français où il m’a présentée comme la “future Mme Neeson”», poursuit-elle. C’est aussi des moments passés au jardin qui ont marqué l’actrice, «j’ai soigné un rosier envahi par la menthe… J’étais contente de l’aider, et il a apprécié», dit-elle.

«Comme dans un film»

Après ce qu'elle appelle leur «semaine romantique perdue» — durant laquelle, raconte-t-elle, l’acteur avait chassé un ours de la fenêtre du petit-déjeuner en peignoir — «nous avons pris des chemins différents pour travailler sur d'autres films», explique-t-elle.

A propos de leur apparition cet été pour la promotion du film «Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?» (2025) qui avait marqué leurs retrouvailles, et du fait qu’ils s'étaient montrés alors très proches en s’enlaçant et se donnant la main, Pamela Anderson confie qu'ils «s’amusaient bien» mais qualifie leur relation d’«un peu comme dans un film de Nancy Meyers» (réalisatrice de comédies romantiques feel-good telles que «Pas si simple», «Tout peut arriver», «The Holiday» ou encore «Ce que veulent les femmes»).

«J'ai toujours ri quand les gens pensaient : "Oh, c'est un coup de pub", révèle-t-elle. Je leur disais : "Un coup de pub ? C'est sérieux. Nous avons de vrais sentiments."» «J’adore Liam», ajoute-t-elle, avant de semer le trouble en déclarant : «mais nous sommes de meilleurs amis, pour être tout à fait honnête.»