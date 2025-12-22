James Ransone, acteur vu dans «Ça» et «The Wire», est décédé à l'âge 46 ans

Selon le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles, l’acteur James Ransone, aperçu dans «Ça : chapitre 2» ou encore «Sinister» et «Black Phone», s’est suicidé à l’âge de 46 ans. Le drame s’est produit vendredi 19 décembre.

Le monde du cinéma à nouveau en deuil. L’acteur américain James Ransone, que les fans ont pu connaître dans le rôle d’Eddie Kaspbrak dans «Ça : chapitre 2» ou encore de Max dans «Black Phone», est mort à l’âge de 46 ans.

D’après le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles, le comédien s’est suicidé. Toujours selon ce document, James Ransone aurait été retrouvé pendu dans une remise. Une enquête étant ouverte, les autorités auraient décliné tout commentaire à la presse, a précisé Entertainment Weekly.

L’acteur laisse derrière lui son épouse Jamie McPhee et leurs deux enfants. Il avait pour habitude de se montrer très discret sur sa vie privée. Très peu de détails sur cette dernière filtraient dans la presse.

Près de 80 films et séries et compteur

Originaire du Maryland, c'est après un bref passage à la School of Visual Arts de New York qu'il s'est fait connaître dans le drame érotique controversé de Larry Clark, «Ken Park», sorti en 2002.

De la série «The Wire» en 2003 à son apparition dans la saison 2 de la série «Poker Face» en passant par les films «Inside Man» et «Ça», le comédien est apparu dans un total de 77 productions selon sa page IMDb. Il était d’ailleurs un habitué chez HBO, jouant notamment aux côtés d'Alexander Skarsgård dans «Generation Kill».

En 2021, il avait dévoilé sur Instagram les nombreuses agressions sexuelles dont il avait été victime. L’homme qu’il accusait, son tuteur Timothy Rialto, s’en serait pris à lui à de multiples fois pendant six mois en 1992 dans sa maison à Phoenix.

Voilà des années que James Ransone luttait contre son addiction à la drogue. Sobre depuis ses 27 ans, il avait abordé la question dans un entretien accordé à Interview Magazine : «Les gens pensent que je suis devenu sobre pendant le tournage de "Generation Kill". Ce n’est pas le cas. J’étais sobre six ou sept mois avant. Je me souviens d’être parti en Afrique pour y rester près d’un an», avait-il raconté.

D’après le New York Post, l'épouse de l’acteur a ouvert une cagnotte pour l’Alliance nationale sur la maladie mentale (NAMI).