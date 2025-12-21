Meurtres de Rob Reiner et de sa femme Michele : dans quelles conditions leur fils Nick est-il détenu ?

Depuis son arrestation dimanche 14 décembre pour le meurtre de ses parents, Nick Reiner est détenu à la prison de Twin Towers, à Los Angeles. En attendant sa prochaine comparution début janvier, il est incarcéré dans des conditions strictes pour sa sécurité.

Un contrôle drastique. Inculpé pour le meurtre de ses parents Rob et Michele Reiner, leurs fils Nick Reiner, 32 ans, est placé depuis lundi 15 décembre en détention sans possibilité de libération sous caution. Une incarcération qui s’est accompagnée de mesures strictes.

Le trentenaire est actuellement détenu à l'isolement et a été placé sous surveillance anti-suicide, a révélé samedi le magazine People. Des mesures prises pour sa propre sécurité alors qu’il a été jugé comme souffrant de troubles mentaux par le personnel médical lors de son arrivée à la prison de Twin Towers. Il est notamment contraint de porter en permanence une blouse bleue anti-suicide.

«Lorsqu'il est arrivé à la prison le 15 décembre, le personnel de santé mentale l'a évalué et a déterminé qu'il était à risque », a ainsi expliqué une source policière au média américain. «Il restera sous surveillance anti-suicide jusqu'à ce qu'un médecin le déclare apte, ce qui pourrait prendre beaucoup de temps en fonction de son état de santé mentale.», a-t-il poursuivi. Et d’ajouter : «Nous ne pouvons pas le mettre en danger car il souffre de troubles mentaux, et aucun visiteur n'est autorisé ».

Des contacts avec l’extérieur réduis au minimum

Placé à l’isolement, le quotidien du fils du réalisateur Rob Reiner est millimétré. Il reçoit trois repas par jour directement dans sa cellule et ses contacts avec l’extérieur sont quasiment inexistants. Ils se limitent à son avocat, Alan Jackson, et aux personnels pénitentiaires qui s’assurent de sa sécurité.

«Placé sous surveillance pour risque de suicide, un superviseur passe le voir toutes les quinze minutes pour s'assurer de sa sécurité», a ainsi noté la source policière, précisant que pour l’heure, il n’avait «pas tenté de se faire du mal». «Il reste seul dans sa cellule et communique très peu.», a également souligné ce dernier.

Ses déplacements sont par ailleurs réduits au strict minimum. Il n’est autorisé à sortir de sa cellule que pour se rendre au tribunal ou pour des raisons médicales et uniquement sous escorte.

Un régime qui devrait être maintenu jusqu’à sa prochaine comparution, prévue le 7 janvier prochain. Mercredi 17 décembre, lors de sa première brève audience devant le tribunal de Los Angeles pour répondre de deux chefs d'accusation pour meurtre au premier degré, avec circonstance aggravante d'utilisation d'un couteau, Nick Reiner portait déjà une blouse anti-suicide, avait d’ailleurs rapporté Associated Press.

Pour rappel, les corps sans vie du réalisateur Rob Reiner et son épouse Michele ont été retrouvé dimanche 14 décembre à leur domicile. Le jour même, leur fils Nick Reiner, qui par le passé avait parlé ouvertement de sa lutte contre la toxicomanie, a été arrêté. Inculpé mardi 16 décembre, il encourt la prison à vie ou la peine de mort.