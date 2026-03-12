Mickey Rourke sort du silence après son expulsion et explique pourquoi il n'a pas payé son loyer

Alors qu’un tribunal vient d’officialiser son expulsion, Mickey Rourke affirme qu’il avait une bonne raison de ne plus payer son loyer. Il prétend que l’endroit était infesté de rats et connaissait de graves problèmes d’entretien que le propriétaire refusait de régler.

Officiellement expulsé en début de semaine de son domicile qu’il louait depuis dix ans, Mickey Rourke s’est exprimé ce mercredi sur sa situation. L’acteur de 73 ans a expliqué qu’il n’avait volontairement pas réglé les 60.000 dollars de loyer que réclamait le propriétaire des lieux.

«J’ai cessé de payer mon loyer car les conditions de vie dans la maison étaient devenues inacceptables», a-t-il déclaré à E! News. «Pendant des mois, de graves problèmes sont restés sans solution malgré mes efforts pour les faire régler.»

L’acteur de «9 Semaines et ½» a évoqué des «problèmes de rongeurs persistants» qui n'avaient «jamais été complètement résolus», et expliqué qu'il rencontrait des problèmes fréquents avec la salle de bain et la plomberie. «L'entretien de base n'a jamais été correctement assuré», a-t-il poursuivi.

«Je n’ai pas pris la décision de ne pas payer mon loyer à la légère», a-t-il souligné. «Je ne pouvais tout simplement plus continuer à payer pour une maison dans un tel état de délabrement après tant de tentatives pour faire remédier à ces problèmes.»

Une cagnotte mal perçue par l'acteur

People a annoncé lundi qu’une décision de justice avait accordé au propriétaire le droit de récupérer les lieux. Les documents judiciaires ne feraient pas mention d'une obligation pour Mickey Rourke de régler les loyers impayés.

Après la révélation, en décembre 2025, d’un risque d’expulsion, une cagnotte GoFundMe avait récolté plus de 100.000 dollars pour aider l’acteur à régler ses dettes, mais l’initiative n’avait pas du tout été à son goût, et il avait tenu à souligner qu’il n’était pour rien dans son lancement et ne demanderait d'ailleurs jamais de l’argent, même s’il venait à en manquer.

Peu de temps après le lancement de la cagnotte en son nom, l’ancienne star des années 1980 est partie vivre dans un hôtel de West Hollywood avec son chien.