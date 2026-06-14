Fan de basket, le prince Harry a assisté à la finale NBA

Ce samedi, le prince Harry a fait une apparition remarquée lors de la finale NBA qui se déroulait à San Antonio, au Texas.

Un spectateur pas tout à fait comme les autres. Dans l’enceinte du Frost Bank Center à San Antonio, les fans de basket ont pu apercevoir dans les gradins ce samedi le prince Harry venu pour assister à la finale NBA qui opposait les New York Knicks de Jalen Brunson aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Il était assis non loin du terrain avec à ses côtés JP Lane, un ancien combattant de l’armée américaine, ainsi qu’Adam Silver, le patron de la NBA.

Le duc de Sussex de 41 ans qui a élu domicile en Californie il y a six ans et tiré un trait sur la couronne britannique, s’est rendu au Texas afin de participer aux Warrior Games qui est un événement sportif organisé en hommage aux militaires blessés et handicapés.

Parmi les personnalités présentes, on a également pu apercevoir l’acteur Timothée Chalamet qui sera à l’affiche de «Dune : troisième partie» en décembre prochain, ou la comédienne Sydney Sweeney, l’une des stars de la série «Euphoria».

A noter que le prince Harry n’était pas accompagnée de sa femme, Meghan Markle, ni de ses enfants pour voir la rencontre de basket qui s’est soldée par la victoire des New York Nicks, lesquels ont remporté leur troisième titre, le premier depuis cinquante-trois ans.