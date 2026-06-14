Basket : les New York Knicks sacrés champions NBA face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama (4-1)

Les New York Knicks de Jalen Brunson se sont imposés ce samedi face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama et ont remporté leur troisième titre NBA, le premier depuis 53 ans.

Une victoire tant attendue. Ce samedi au Frost Bank Center, les New York Knicks de Jalen Brunson ont remporté leur troisième titre NBA, le premier depuis 53 ans, en s'imposant chez les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Un succès 94-90 une nouvelle fois arraché dans les dernières minutes a permis aux Knicks de remporter la finale 4-1 pour achever un printemps exceptionnel de phase finale.

De son côté, Victor Wembanyama n'a pas trouvé la solution face aux New-Yorkais, finissant avec 19 points, mais 3 seulement dans le dernier quart-temps, 14 rebonds, 2 passes et 5 contres.

Une finale marquée par les desillusions pour les spurs

Le Français de 22 ans, pour ses premiers play-offs dans sa troisième saison NBA, a réussi à emmener ses jeunes Spurs jusqu'à la finale, mais a largement buté sur la dernière marche face à un collectif plus expérimenté et bien plus efficace dans les moments clés.

Le meneur des Knicks, Jalen Brunson, a été exceptionnel pour terminer le travail, lui l'ancien joueur drafté seulement en 33e position en 2018, fils de Rick Brunson, qui jouait avec les Knicks lors de la dernière finale de la franchise, perdue en 1999 face aux Spurs. Jalen Brunson a été élu MVP des finales NBA après une ultime performance exceptionnelle. Leader offensif des siens toute la saison, Brunson (29 ans) a propulsé les Knicks vers un premier titre depuis 53 ans grâce à 45 points inscrits à 14 sur 27 au tir samedi.

L'entraîneur de New York Mike Brown, arrivé à l'intersaison, faisait partie des adjoints des Spurs de Gregg Popovich en 1999. Après plus d'un demi-siècle de désillusions, la franchise new-yorkaise a enfin décroché son troisième trophée après 1970 et 1973.