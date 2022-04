Suspicions de salmonelles : Ferrero procède à un rappel volontaire de chocolats Kinder

À quelques jours de Pâques, l’une des fêtes les plus lucratives pour les fabricants de chocolats, le groupe italien Ferrero a annoncé le rappel volontaire de certains de ses produits fabriqués en Belgique en raison de suspicions de salmonelles.

Sont concernés par ces rappels les lots de Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022, les lots de Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022, les lots de Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août et enfin les Kinder Happy Moments, Kinder Mix : 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, avec des dates de péremption à fin août 2022.

Dans son communiqué l’entreprise souligne : «Aucun de nos produits Kinder mis sur le marché français n'a été testé positif à la salmonelle, nous n'avons reçu aucune plainte de la part de consommateurs.»

Une mesure de précaution

Ferrero procède ainsi à ce rappel de manière volontaire et par précaution. Elle indique d'ailleurs travailler en étroite collaboration avec les autorités publiques et notamment la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF). «Nous prenons cette affaire très au sérieux, car la protection des consommateurs est notre priorité absolue», poursuit Ferrero dans sa déclaration.

La marque conseille aux détenteurs de ces produits de ne pas les consommer et de prendre contact avec son équipe d'assistance au 08 00 65 36 53 ou par courrier à l'adresse [email protected].

En Belgique, où sont fabriqués les confiseries, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a appelé ce lundi à ne pas consommer ces produits en raison de la découverte d'une «série de foyers de salmonelles déclarés dans différents Etats membres».

Plusieurs symptômes en cas de contamination

Selon l’Institut Pasteur, une contamination à la salmonelle peut entraîner différentes pathologies chez l’homme, notamment des gastro-entérites, des fièvres typhoïdes et paratyphoïdes.

La durée d’incubation de la bactérie peut durer entre une et trois semaines. L’infection s’accompagne de nombreux symptômes parmi lesquels, de fortes fièvres, une perte d’appétit, des migraines mais également des douleurs abdominales et des dérangements intestinaux.

Une période de plusieurs semaines de convalescence est nécessaire pour une totale rémission. Cependant, dans 10% des cas, si l’infection n’est pas traitée correctement, elle peut entraîner la mort.