Variants BA.4 et BA.5 d'Omicron : Moderna affirme que son nouveau candidat vaccin est efficace

Le laboratoire américain Moderna a annoncé mercredi que son nouveau candidat vaccin, qui est toujours en attente de validation, est efficace contre les variants BA.4 et BA.5 d'Omicron.

Une bonne nouvelle en attente d'un feu vert. Ce mercredi 22 juin, le laboratoire américain Moderna a affirmé que son nouveau candidat vaccin de rappel contre le Covid-19 est très efficace contre les sous-variants d'Omicron. Le groupe espère que son sérum sera autorisé à partir de cet automne.

Moderna a aussi déclaré que son vaccin dit «bivalent», qui vise à la fois la souche initiale du virus et le variant Omicron, avait de meilleurs résultats contre les deux que son vaccin d'origine Spikevax.

La compagnie a également indiqué que ce rappel de vaccin avait très bien marché contre BA.4 et BA.5 qui sont en train de devenir dominants grâce à leur capacité accrue à échapper à l'immunité antérieure et à leur meilleure transmissibilité.

Des anticorps élévés chez les infectés et non-infectés

Ce même rappel avait suscité des niveaux très élevés d'anticorps bloquant l'infection BA.4 et BA.5 à la fois chez les personnes infectées et celles non infectées auparavant. Or, ces mêmes niveaux ne représentaient seulement qu'un tiers des niveaux atteints contre la souche Omicron originale BA.1.

«Nous soumettrons ces données aux régulateurs de toute urgence et nous nous préparons à fournir notre rappel bivalent de nouvelle génération à partir du mois d'août avant une augmentation potentielle des infections par le SARS-CoV-2 due aux sous-variants d'Omicron au début de l'automne,» a ajouté le PDG du groupe américain Stéphane Bancel.

Des variants découverts en Afrique du Sud

Pour rappel, les variants BA.4 et BA.5 ont été découverts en Afrique du Sud pour la première fois au mois d'avril et mai. Ces deux variants avaient tourmentés le pays malgré une immunité très élevée de la population obtenue grâce à la vaccination.

Comme d'autres variants, BA.4 et BA.5 ont plus des effets bénins car ils s'installent moins les poumons et plus dans les voies nasales supérieures.