Variole du singe : l’Europe serait «dans la bonne direction», selon l’OMS

L’Organisation mondiale de la Santé a jugé ce mardi «encourageants» les signes de ralentissement de l’épidémie de variole du singe en Europe.

Des efforts qui paient. L’Organisation mondiale de la Santé a indiqué ce mardi que l’épidémie de variole du singe en Europe allaient «dans la bonne direction».

Le directeur régional pour l’Europe de l’OMS, Hans Kluge, a souligné «certains signes précurseurs encourageants, comme ceux observés en France, Allemagne, Portugal, Espagne, au Royaume-Uni et dans d’autres pays, qui indiquent que l’épidémie pourrait ralentir».

