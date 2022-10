Varicelle : combien de temps dure la maladie ?

Maladie infectieuse virale très contagieuse, la varicelle touche essentiellement les nourrissons et les enfants. Mais combien de temps dure-t-elle ?

Due au virus varicelle-zona (VZV), qui appartient au groupe des herpès-virus, la varicelle est une affection qui entraîne une éruption de vésicules sur la peau et les muqueuses. Dans la majorité des cas, elle dure une dizaine de jours.

Même lorsque les boutons sont très nombreux, la varicelle guérit en effet entre 10 et 12 jours. Lorsque les vésicules sèchent et se transforment en croûtes, qui finissent par tomber, cela signifie que l’enfant n’est plus contagieux.

Il faut savoir qu’en général, les personnes qui ont eu la varicelle pendant leur enfance sont immunisées. Plus de 90% de la population l’est après l'âge de 10 ans, selon Santé Publique France.

En revanche, même si on est protégé contre cette maladie, le virus reste présent en petite quantité dans l'organisme. Chez 15 à 20 % des individus, il peut se réactiver sous la forme d'un zona, une maladie infectieuse qui se caractérise par une éruption cutanée mais qui dure cette fois plus de deux semaines.