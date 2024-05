Cancer de la vessie : voici les 4 symptômes qui doivent vous alerter

Les cancers de la vessie représentent environ 10.000 nouveaux cas chaque année en France. Et comme pour beaucoup de cancers, plus il est diagnostiqué tôt, meilleures sont les chances de guérison. Voici les symptômes qui doivent vous alerter.

Du sang dans les urines

L'hématurie, c’est-à-dire la présence de sang dans les urines, est le principal symptôme du cancer de la vessie. Le saignement apparaît souvent à la fin de la miction. Ce cancer est quatre fois plus fréquent chez les hommes, âgés de 50 à 70 ans.

Des troubles de la miction

En cas de cancer de la vessie - deuxième cancer urinaire après celui de la prostate - le patient peut également souffrir de troubles de la miction. Parmi eux, l'incapacité d'uriner, ou au contraire, une envie fréquente et urgente d’aller aux toilettes.

Des brûlures urinaires

Favorisé par le tabagisme, il peut engendrer des brûlures urinaires persistantes, et/ou des douleurs de la miction, ainsi que des infections urinaires répétées. Pour rappel, le cancer de la vessie est détecté par des analyses d'urine et des examens d'imagerie médicale.

des douleurs au bas du dos

Les patients peuvent également ressentir des douleurs plus ou moins vives dans le bas du dos. Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes, prenez rendez-vous avec un spécialiste. Plus le cancer de la vessie est diagnostiqué à un stade précoce, plus le traitement sera efficace.