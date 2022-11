Stéroïdes : cette étude révèle les «graves effets secondaires» et le risque de dépendance

Consommés pour développer plus facilement les muscles, les stéroïdes sont pointés du doigt par une étude canadienne pour leurs effets secondaires et les risques de dépendance qu’ils impliquent.

Connus majoritairement pour leur emploi détourné afin de stimuler la croissance des muscles et la perte de graisse, notamment dans les milieux culturistes ou de musculation intense, les stéroïdes, qui servent initialement à traiter des problèmes de puberté, de manque de testostérone ou de maladies auto-immunes, présentent des risques importants pour la santé.

Des chercheurs canadiens ont ainsi publié une étude dans la revue Performance Enhancement & Health. L'intérêt étant que si l’auteur principal de celle-ci, le professeur Kyle T.Ganson, de l’université de Toronto, a spécifié dans un article que «de plus en plus de jeunes adultes et adolescents» utilisent ces stéroïdes «pour atteindre ce que beaucoup considèrent comme le corps masculin idéal», il a tenu à ne pas concentrer sa recherche sur les seuls «sportifs» ou culturistes. Ainsi, il a suivi 2.700 jeunes gens, dont 1,6% ont indiqué avoir utilisé des stéroïdes (82% d’hommes).

Changements d'humeur, troubles du sommeil, acné...

Il en est ressorti que «près d’un utilisateur sur quatre avait une dépendance modérée à sévère aux stéroïdes», a relaté le professeur. Plus d’un quart avait même ressenti l’envie d’en consommer à nouveau. Prouvant un peu plus ce risque de dépendance, l’étude montre également qu’une personne sur six continuait d’en consommer malgré les «problèmes physiques ou psychologiques récurrents qu’ils causaient».

Il apparaît aussi que les consommateurs semblent plus susceptibles de se tourner également vers des substances illicites, comme la marijuana, la cocaïne ou la MDMA.

À propos des effets secondaires sont relevés les changements d’humeur, les troubles du sommeil (avec insomnie), l'augmentation du cholestérol et de la pression artérielle ou encore les problèmes dermatologiques, comme l’acné.

L’étude conclut ainsi qu’une meilleure connaissance des effets des stéroïdes pourrait permettre une meilleure surveillance chez les adolescents et les jeunes adultes consommateurs.