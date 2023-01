Covid-19 : tout savoir sur XBB.1.5, le nouveau variant d'Omicron

Un nouveau variant d'Omicron a fait son apparition. Appelé XBB.1.5, celui-ci est très présent aux Etats-Unis et suscite une certaine inquiétude.

Un petit nouveau qui s'ajoute à la liste. XBB.1.5 a rejoint le groupe des nombreux variants d'Omicron. Très présent outre-Atlantique, il est, suivant les informations disponibles, un virus dit recombinant car il provient du variant XBB, lui-même né de deux variants déjà existants.

Ces nouveaux micro-organismes font leur apparition lorsqu'une personne est infectée par deux formes de Covid-19.

Les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont indiqué que XBB.1.5 était le variant le plus présent sur le territoire des Etats-Unis.

Entre le 25 et le 31 décembre 2022, il était présent dans plus de 40 % des données sur les personnes testées positives.

«Nous n'avions pas vu de variant progresser à une telle vitesse depuis plusieurs mois », a témoigné Pavitra Roychoudhury, directrice du séquençage des variants du Covid-19 au laboratoire de virologie de la faculté de médecine de l'université de Washington, sur CNN.

XBB.1.5 affiche un «échappement immunitaire», il contourne l'immunité des personnes vaccinées. En effet, il parvient à s'accrocher au récepteur ACE2 des cellules humaines qui font office de porte d'entrée au virus, a expliqué sur Twitter le chercheur Yunlong Cao.

The fact that XBB.1.5 showed a much superior growth advantage than XBB.1 suggests that hACE2 binding affinity does play a heavy role in SARS-CoV-2 spreading. XBB.1 truly suffered from low-hACE2 binding, despite XBB.1’s highest immune evasion capability. 4/https://t.co/b5jk8L0Ecs

