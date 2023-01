Santé : attention à ce remède naturel maison dangereux pour vos dents, selon une étude

Le vinaigre de cidre de pomme est un produit célèbre pour ses nombreuses vertus et ses aspects pratique et accessible. Néanmoins, son utilisation peut être risquée si elle est récurrente.

Anti-inflammatoire, lutte contre la mauvaise haleine, propriétés amincissantes ou encore réduction du cholestérol, tels seraient les avantages du vinaigre de cidre, d’après les réseaux sociaux et certains magazines. Mais attention, une consommation excessive de vinaigre de cidre peut être dangereuse, notamment pour les dents.

Dans un premier temps, il faut se méfier des astuces que l’on peut voir sur les réseaux sociaux par exemple. Pour le cas du vinaigre de cidre, aucune étude scientifique ne certifie les bonnes vertus de ce «remède maison», et encore moins le dosage à prescrire.

Attention aux dents

En réalité, le vinaigre de cidre de pomme peut être très néfaste pour la dentition et plus précisément l’émail des dents. Comme tout vinaigre, celui au cidre est très acide, acidité qui peut attaquer l’émail et créer une érosion en cas de consommation pure.

L’émail est une couche dure et visible qui recouvre les dents. D’une épaisseur moyenne de 2 à 3 millimètres, il protège les couches internes beaucoup plus sensibles des dents contre l'exposition au chaud, au froid ou à l’acidité des aliments, susceptibles d'entraîner une sensibilité.

La faiblesse de l’émail est de ne pas contenir de cellules vivantes. Ainsi, une fois endommagé, il ne peut pas se regénérer et c’est alors la couche sous-jacente, beaucoup plus molle, qui est exposée.

L’émail est donc essentiel à une bonne hygiène buccale et dentaire, et l’utilisation quotidienne et abusive de vinaigre de cidre de pomme peut être dangereuse.