Santé : alerte de l'ANSM sur l'Antarène Codéine, potentiellement mortelle

L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) vient de publier une mise en garde sur l’Antarène Codéine. Ce médicament qui associe l'ibuprofène et la codéine peut être dangereux sur le long terme.

De graves effets secondaires. Suite au décès de certains patients, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a publié un communiqué le 13 février dernier, avertissant des potentiels dangers de l’Antarène Codéine.

D'après l'ANSM, «plusieurs cas de toxicité rénale, gastro-intestinale et métabolique ont été signalés» dans des pays où le médicament «est disponible sans ordonnance». Depuis 2017 en France, tous les médicaments contenant de la codéine sont soumis à une prescription médicale obligatoire.

Associant l’ibuprofène et la codéine, l'Antarène Codéine est prescrit pour le traitement de douleurs modérées à intenses.

D’après l’agence, «la prise prolongée de ce médicament cause des atteintes rénales (insuffisance rénale) et une baisse importante du taux de potassium dans le sang (hypokaliémie) pouvant être à l’origine de faiblesse musculaire et de troubles de la conscience. Des perforations et hémorragies dans l’estomac ou les intestins ainsi qu’une anémie sévère ont également été observées».

Ainsi, ces effets secondaires particulièrement dangereux, peuvent notamment conduire au «décès» lors d’une prise prolongée et abusive.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a donc demandé à ce que ces effets indésirables soient ajoutés au résumé des caractéristiques du produit (RCP) et à la notice du médicament.