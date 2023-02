Voici pourquoi les ours en peluche sont réconfortants selon cette étude scientifique

Une étude française a été menée afin de démontrer l'impact psychologique des ours en peluche sur les enfants et les adultes.

C’est un personnage parfois incontournable dans l’enfance, mais connu de tous : l’ours en peluche. Le nounours représente une part importante dans la croissance de certains. C’est pour cela que les chercheurs de l’université Aix-Marseille ont mené une étude sur l’impact de cette peluche.

Le facteur émotionnel pour réconforter

Près de 1.000 personnes, âgées entre 3 et 72 ans, ont participé à cette étude en 2019 à travers la France afin de déterminer les origines d’une telle appréciation des ours en peluche. Publiée dans le Journal of positive psychology ce 30 janvier et révélée par 20 minutes, l’étude démontre que le meilleur des nounours est celui qui nous appartient.

«Le facteur prédominant de réconfort, chez un ours en peluche, c’est le lien émotionnel que l’on partage avec lui. La plus réconfortante, c’est donc notre peluche à nous. Parce qu’on a partagé avec elle, évidemment, de nombreux épisodes de notre histoire. Ce lien peut d’ailleurs perdurer tout au long de notre vie. Certains adultes ont gardé, auprès d’eux, les nounours de leur enfance. Ces peluches conservent des années et des années après, le pouvoir de les réconforter», explique Anne-Sophie Tribot, chercheuse à l’université d’Aix-Marseille et co-autrice de l’étude.

Une peluche facile à serrer contre soi

L’apparence idéale du nounours a également pu être décrite grâce à l’étude des chercheurs du sud de la France : selon les nombreux témoignages recueillis et les réactions des participants, il a été démontré que les ours en peluche doivent être agréables à regarder, être «suffisamment gros pour être pris dans les bras et serrés contre soi, et qu’ils soient doux au toucher», comme le confie Nathalie Blanc, co-autrice de l’étude. Un portrait-robot qui est systématiquement le même, peu importe la tranche d’âge.

L’objectif de cette étude aura notamment un intérêt pour les établissements accueillant des enfants, dont les hôpitaux et les écoles, afin de permettre l’acquisition de peluches apaisantes pour le moral des plus jeunes.