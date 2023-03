Ces gouttes pour les yeux rappelées, une bactérie mortelle serait à l'origine d'un mort et de plusieurs blessés

Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires suspectent des gouttes ophtalmiques d'être à l’origine de la mort d’une personne et d’avoir blessé gravement plusieurs autres, en raison d'une contamination bactérienne résistante aux médicaments.

Une situation particulièrement inquiétante. Les autorités sanitaires américaines ont identifié une bactérie dans des produits pour les yeux de plusieurs marques, ayant contaminé 68 personnes et provoqué la mort de l’une d’entre elle. Ces produits ont été retiré du marché.

C’est la BBC qui a partagé cette affaire ce vendredi 17 mars. Les centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont identifié 68 patients dans 16 États, porteurs d'une souche rare de «Pseudomonas aeruginosa».

Et pour cause, pas moins de dix marques différentes ont été identifiées comme pouvant être liées à l'épidémie, selon les CDC. Des collyres fabriqués en Inde et importés aux États-Unis sous deux marques ont été retirés des rayons en janvier et février.

C’est d’ailleurs dès cette période, que les CDC avaient conseillé de ne plus utiliser les larmes artificielles EzriCare et Delsam Pharma. Le mois suivant, la société propriétaire des marques Global Pharma procédait à un rappel de produits à la suite d'une recommandation formelle de la Food and Drug Administration (FDA).

Des symptômes significatifs

Plusieurs séries de tests ont été effectués sur les flacons ouverts par les patients, révélant la présence de la bactérie. Les flacons non ouverts quant à eux, font actuellement l'objet de tests afin de déterminer si la contamination a eu lieu au cours du processus de fabrication.

Cette souche particulièrement rare selon les CDC, n'avait jamais été détectée aux États-Unis avant. En plus du décès d'une des victimes, huit autres ont perdu la vue et quatre ont subi une ablation chirurgicale des yeux.

Un représentant d'EzriCare a déclaré que les tests effectués jusqu'à présent ne permettaient pas d'établir un lien définitif entre l'épidémie et les produits de la société. «Dans la mesure du possible, nous avons contacté nos clients pour leur déconseiller de continuer à utiliser le produit», a déclaré un porte-parole.

Néanmoins, les CDC ont déclaré que toute personne ayant utilisé les produits rappelés et présentant des symptômes devait contacter un médecin. A noter que les symptômes sont les suivants : un écoulement jaune, vert ou clair de l'œil, une gêne ou une douleur, une rougeur, une vision floue et une sensibilité accrue à la lumière.

Selon Statista, un cabinet d'études de marché, environ 117 millions d'Américains ont utilisé des collyres et des produits de lavage oculaire en 2020.