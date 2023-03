«Candida auris» : ce champignon qui peut tuer jusqu'à 60% des personnes infectées inquiète de plus en plus

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américain a mis en garde lundi 20 mars dans un communiqué, contre la dangerosité du champignon «Candida auris», potentiellement mortel et qui se propage à un rythme «alarmant» aux Etats-Unis.

Il a été qualifié de «menace urgente». Le champignon «Candida auris», potentiellement mortel inquiète particulièrement le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), qui a alerté lundi la population dans un communiqué, alors qu’il se propage à grande vitesse aux Etats-Unis.

«L'augmentation rapide et la propagation géographique des cas sont préoccupantes et soulignent la nécessité d'une surveillance continue», a indiqué lundi l’épidémiologiste du CDC, Meghan Lyman dans un communiqué.

Le champignon Candida auris, considéré comme «une menace urgente de résistance aux antimicrobiens», s’est répandu à un rythme «alarmant» entre 2020 et 2021, selon les données de l’organisation américaine.

Signalé aux Etats-Unis pour la première fois en 2016, ce champignon résistant aux antifongiques a touché 476 personnes en 2019, contre 1.471 en 2021 correspondant aux cas cliniques, pour lesquels l’infection était présente. Concernant les cas de dépistage où le champignon est détecté mais ne provoque pas d’infection, ils ont triplé entre 2020 et 2021, pour un total de 4.041.

