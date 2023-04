Paralysie du sommeil : quel est ce phénomène effrayant qui touche de nombreux français ? 

La paralysie du sommeil est un phénomène intrigant qui, pourtant, ne semble pas représenter un risque pour la santé.

Avez-vous déjà été prisonnier de votre corps ? La paralysie du sommeil est un trouble qui se manifeste principalement la nuit, et qui intervient au moment où la personne endormie se réveille. Une sensation de paralysie empêche le corps de se mouvoir et un sentiment de panique peut alors être généré.

Plus précisémment, ce trouble intervient généralement si l'individu qui sort de son sommeil se trouvait dans une phase de sommeil paradoxal.

En 2016, des chercheurs du CNRS, qui étudiaient sur des troubles liés au sommeil s'étaient rendus compte que, dans cette phase du sommeil paradoxal, certains neuronnes «nous paralysent, de façon transitoire, pour maintenir le corps immobile».

Les causes de la paralysie du sommeil

Ces paralysies peuvent alors survenir plus fréquemment dans plusieurs situations. «Cela peut arriver en cas de fatigue intense, de dette de sommeil aiguë : l’organisme ne va pas réagir aussi vite qu’il le devrait et le tonus musculaire va mettre quelques secondes de plus que la normale à revenir», indiquait le Dr Bertrand De La Giclais, responsable du centre du sommeil de la clinique d’Argonay (Haute-Savoie), à nos confrères du Figaro.

Le médecin évoque lui aussi la raison isolée par les chercheurs du CNRS en 2016, estimant que la communication entre le cerveau et les terminaisons nerveuses du corps étaient «coupées pendant un laps de temps pour que la personne ne puisse pas se blesser en rêvant».

Ces paralysies ne sont pas graves

D'après les chiffres du site spécialisé PasseportSanté, «30% de la population connaîtra un épisode de paralysie du sommeil», au cours de sa vie.

Aucun traitement ne permet de soigner ces troubles du sommeil, qui sont dans l'immense majorité des cas ponctuels et bénins.

Cependant, si les paralysies du sommeil se multiplient, cela pourrait déceler un problème de narcolepsie. D'après le Dr Bertrand De La Giclais, «environ un tiers des patients souffrant de narcolepsie connaissent fréquemment des paralysies du sommeil».

Ils sont près de 15.000 à souffrir de narcolepsie en France, précise le Docteur, mettant en avant «un besoin incontrôlable de dormir au cours de la journée».