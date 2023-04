Trop de cholestérol : voici les 5 meilleures alternatives pour remplacer le beurre

Quand on a trop de cholestérol dans le sang, des plaques peuvent se former dans les artères. Elles favorisent alors les caillots et les accidents cardio-vasculaire. Pour faire baisser son taux sanguin, des médicaments peuvent être prescrits. Mais il faut surtout adapter son hygiène de vie.

En alimentation, pour faire baisser son taux de cholestérol il faut éviter de consommer du beurre. Voici 5 alternatives qui permettent de continuer à se faire plaisir en mangeant tout en prenant soin de sa santé.

La margarine

Réalisée à partir d’huiles végétales, principalement de tournesols, la margarine ne contient aucun cholestérol. Elle peut servir d’ingrédient de base le matin au petit déjeuner sur des tartines ou encore accompagner des pommes de terre.

La purée d’oléagineux

Il existe des purées d’amandes, de noisettes ou d’arachides. Riches en acides gras insaturés oméga 3 et oméga 9, elles peuvent être également étaler sur des tartines. Avec leurs anti-oxydants, elles constituent une bonne alternative au beurre. Mais attention à ne pas en abuser, la quantité recommandée est de 35 g par jour.

Le ghee

Également appelé beurre indien, le ghee est encore relativement méconnu. Pourtant il est dépourvu de lactose, riche en vitamines liposolubles et en acides gras. Le ghee est en fait un beurre clarifié. Il se trouve dans les commerces bios mais on peut tout aussi bien le faire soi-même.

L’huile de coco

Le beurre est très utilisé dans la pâtisserie. Mais il peut tout à fait être remplacé par de l’huile de coco. Composée d’acides gras saturés, elle apporte une petite note exotique aux gâteaux comme les cookies par exemple.

Les huiles végétales

Pour la cuisson, les huiles végétales peuvent se substituer au beurre. Elles font aussi de très bons gâteaux qui ne contiennent pas de cholestérol. L’huile de tournesol mais aussi de colza sont les plus utilisées.