Glaucome : voici les 4 aliments à éviter

Deuxième cause de cécité en France, le glaucome est une maladie qui touche 1 à 2 % de la population des plus de 40 ans. Pour la prévenir, certains aliments sont à éviter.

En France, on estime qu’entre 400.000 et 500.000 personnes sont atteintes du glaucome. Cette maladie chronique de l’œil, due à des lésions du nerf optique, peut avoir des conséquences graves comme la cécité. D’après les autorités sanitaires, une personne sur dix après 70 ans présente un glaucome. Par ailleurs les personnes qui ont la peau foncée ont un risque plus élevé de le développer. Plusieurs traitements permettent de limiter les effets de la maladie. Mais certains aliments sont réputés pour la favoriser. Voici ceux qu’il faut éviter.

Les aliments ultra-transformés

En plus de contenir beaucoup d’ingrédients ajoutés, ces aliments ont subi beaucoup de traitements. C’est le cas des bonbons, des soupes emballées, des frites… Ils sont mauvais pour la vision en raison de leur teneur en acides gras saturés qui compliquent la vascularisation des tissus oculaires.

La caféine

Les gros buveurs de café auraient plus de risque de développer un glaucome. Mais d’après une étude de l’école de médecine Icahn Mount Sinai de New York, cela ne concernerait que les personnes génétiquement prédisposées à avoir une tension oculaire élevée.

L’alcool

La consommation chronique d’alcool peut avoir des effets néfastes sur les yeux. Associée à la nicotine, elle peut engendrer une destruction du nerf optique. Si l’on est atteint du glaucome, les médecins ne recommandent pas l’arrêt définitif. Une consommation modérée peut même faire baisser la tension oculaire.

Les noix

Parce qu’elles sont riches en oméga 6, les noix ne sont pas recommandées pour prévenir les glaucomes. Comme pour certains céréales, leurs acides gras saturés peuvent abimer le réseau de vaisseaux sanguins de l’œil.