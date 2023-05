Angelina Jolie sensibilise au dépistage du cancer du sein et rend hommage à sa mère

L’actrice, qui en 2013 avait choisi de subir une double mastectomie pour réduire ses risques élevés de cancer du sein, puis une ablation des ovaires deux ans plus tard, a rendu hommage à sa mère décédée d'un cancer des ovaires en 2007. L’occasion de sensibiliser à nouveau les femmes au dépistage.

Alors que la mère d’Angelina Jolie aurait célébré son 73e anniversaire ce mardi 9 mai, l’actrice de 47 ans lui a rendu hommage sur Instagram. La star a ainsi posté un cliché de sa maman Micheline Bertrand et d'elle-même enfant. Rappelant que sa mère était décédée il y a quinze ans, après «une longue lutte contre un cancer du sein et des ovaires», Angelina Jolie est revenue sur sa propre décision de subir une double mastectomie il y a dix ans, pour réduire les risques de développer un cancer du sein, puis deux ans plus tard une ablation des ovaires. Une probabilité accrue dans son cas en raison d'un gène défectueux.

«En juin, je serai à un mois de l'âge où elle a été diagnostiquée. J'ai subi des chirurgies préventives pour essayer de réduire les chances mais je continue à faire des examens», explique ainsi la star, qui s’est fait opérer en 2013 et en 2015. Avant son opération, ses médecins estimaient en effet qu'elle avait 87% de risques d'avoir un cancer du sein et 50% un cancer des ovaires.

Après avoir apporté son soutien à ceux qui, comme elle, ont perdu un être cher, ou se battent contre la maladie, l’ex-épouse de Brad Pitt a ensuite exhorté les femmes à prendre les devants et à se faire dépister.

«Veuillez prendre le temps de prendre soin de vous et de faire vos mammographies, tests sanguins ou échographies, en particulier si vous avez des antécédents familiaux de cancer», conclut la mère de six enfants, qui avait notamment choisi de se faire opérer pour ne pas les priver prématurément de leur mère.