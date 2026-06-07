Knox, le fils d'Angelia Jolie et de Brad Pitt, brille au Muay Thaï

Une récente vidéo montre Knox Jolie-Pitt, fils d’Angelina Jolie et de Brad Pitt, faire une brillante démonstration de Muay Thaï.

Aussi affûté que l'était son père il y a vingt-cinq ans dans «Fight Club», il fait des prouesses sur le ring. Knox Jolie-Pitt, 17 ans, a de nouveau montré ses talents en arts martiaux ce week-end en participant à un combat d'exhibition de Muay Thaï, dans une boîte de nuit du centre-ville de Los Angeles.

Knox Jolie-Pitt, 17, channels dad Brad Pitt’s ‘Fight Club’ energy in Muay Thai showdown https://t.co/73XVi1JVqQpic.twitter.com/TO0P0gybdL — Page Six (@PageSix) June 6, 2026

Dans une vidéo qui circule sur Internet, l’adolescent encaisse des coups mais parvient à riposter avec panache. Le benjamin de Brad Pitt et Angelina Jolie (avec sa sœur jumelle Vivienne), qui fait de très rares apparitions publiques, est un grand passionné de ce sport de combat auquel il consacre de nombreuses heures à s’entrainer, fait savoir TMZ.

Knox Jolie-Pitt is giving us major déjà vu ... hopping into the ring for a Muay Thai fight that echoes his dad Brad Pitt’s iconic movie "Fight Club" from over 25 years ago!



📸 BACKGRID pic.twitter.com/bQaOlLcVWZ — TMZ (@TMZ) June 6, 2026

En juillet 2025, il avait été rapporté que sa mère, Angelina Jolie et sa sœur, Vivienne, étaient venues l’encourager sur le campus de l’USC où il avait remporté une médaille d'or le jour de son 17e anniversaire.

Brad Pitt ne semblait pas être présent ce jour-là. Knox est pourtant le dernier de ses enfants à porter encore le nom, ses frères et sœurs, ayant abandonné «Pitt» pour ne conserver que «Jolie», suite au divorce houleux de leur parents.