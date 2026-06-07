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Knox, le fils d'Angelia Jolie et de Brad Pitt, brille au Muay Thaï

Les exploits au combat et le physique musclé du jeune homme rappellent le rôle iconique de son père dans le film «Fight Club» (1999). [VALERIE MACON / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Une récente vidéo montre Knox Jolie-Pitt, fils d’Angelina Jolie et de Brad Pitt, faire une brillante démonstration de Muay Thaï.

Aussi affûté que l'était son père il y a vingt-cinq ans dans «Fight Club», il fait des prouesses sur le ring. Knox Jolie-Pitt, 17 ans, a de nouveau montré ses talents en arts martiaux ce week-end en participant à un combat d'exhibition de Muay Thaï, dans une boîte de nuit du centre-ville de Los Angeles.

Dans une vidéo qui circule sur Internet, l’adolescent encaisse des coups mais parvient à riposter avec panache. Le benjamin de Brad Pitt et Angelina Jolie (avec sa sœur jumelle Vivienne), qui fait de très rares apparitions publiques, est un grand passionné de ce sport de combat auquel il consacre de nombreuses heures à s’entrainer, fait savoir TMZ.

En juillet 2025, il avait été rapporté que sa mère, Angelina Jolie et sa sœur, Vivienne, étaient venues l’encourager sur le campus de l’USC où il avait remporté une médaille d'or le jour de son 17e anniversaire. 

Sur le même sujet Le fils de Brad Pitt et Angelina Jolie, Maddox, abandonne à son tour le nom de son père Lire

Brad Pitt ne semblait pas être présent ce jour-là. Knox est pourtant le dernier de ses enfants à porter encore le nom, ses frères et sœurs, ayant abandonné «Pitt» pour ne conserver que «Jolie», suite au divorce houleux de leur parents.

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