Coronavirus : combien de personnes meurent-elles encore du Covid-19 chaque jour en France ?

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a récemment déclaré que le Covid-19 n'était plus une urgence sanitaire mondiale. Certes dans des proportions moins importantes, la maladie continue pourtant de tuer, y compris en France.

Il est toujours présent et continue de tuer même s'il fait moins parler de lui. Le Covid-19, qui est apparu en 2020 et nous a contraint à des mesures drastiques avec le confinement et l'état d'urgence sanitaire est toujours là.

Contactée par CNEWS, Santé publique France révèle qu'«au 6 mai, il y a eu 164 décès sur les sept derniers jours. Concrètement, nous sommes donc à environ 23 décès par jour», précise l'agence de santé publique.

Au niveau mondial, le site Statista précise de son côté dans une infographie (visualisable ICI) le nombre de personnes décédées au 6 avril 2023.

Plus de 6 millions de morts dans le monde

Depuis le début de la pandémie et jusqu'au début du mois dernier, on recensait ainsi 6,88 millions de morts dans le monde, dont 162.055 en France. Des chiffres qui pour certains spécialistes restent inquiétants malgré la levée de l'urgence sanitaire mondiale par l'OMS.

Par ailleurs, aujourd'hui, 30.000 tests de dépistages sont réalisés en moyenne chaque jour en France, contre 450.000 tests avant l'été 2020. Le nombre de tests de dépistages réalisés n'est pas suffisant, jugent certains médecins qui estiment qu'en dépistant aussi peu cela empêche de suivre avec précision la propagation du virus sur le territoire.

Près de 32 000 personnes sont testées par test antigénique ou PCR chaque jour, ce nombre n'avait jamais été aussi bas depuis que ce décompte quotidien est réalisé, soit depuis pile trois ans. #Covid19 pic.twitter.com/0dxVXTibsX — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) May 3, 2023

Enfin, sur son site, le gouvernement précise à la rubrique Informations Covid-19, que l'incidence de la maladie est de 44.06 sur 100.000 habitants. Pour rappel, on appelle «incidence», le nombre de nouveaux cas d'une maladie, dans une population, dans un temps donné.

Malgré les progrès réalisés dans la lutte contre la pandémie, il est crucial de ne pas baisser la garde comme le préconise Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé en charge des professions de santé.