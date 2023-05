Voici pourquoi manger trop vite peut être nocif pour votre santé 

Que ce soit le matin, le midi ou le soir, il est essentiel de prendre le temps de manger et de mastiquer les aliments. D’une part pour favoriser la digestion, et d'autre part pour éviter la prise de poids.

Quand on termine son assiette trop rapidement, c’est-à-dire en moins de vingt minutes, cela n’est pas sans conséquences sur le corps. Tout d’abord cela favorise les désagréments intestinaux, comme les ballonnements, les reflux des sucs gastriques, et les problèmes de transit.

Et pour cause, la digestion ne commence pas dans l’estomac, mais dans la bouche, avec la mastication. Lorsqu'on ne prend pas le temps de mâcher les aliments et que les coups de fourchette sont trop rapides, non seulement on avale de l'air, ce qui favorise les douleurs abdominales, mais en plus, le système digestif va devoir fournir un plus gros effort.

Résultat, on se sent plus lourd et fatigué. Sans compter que cette mauvaise habitude augmente le risque de fausses routes.

la sensation de satiété retardée

D’autre part, lorsque l’on mange trop vite, on ne laisse pas «le temps à l’estomac de signaler au cerveau que les calories son arrivées», explique auprès de CNEWS Dr Laurence Plumey, médecin nutritionniste et fondatrice d’EPM Nutrition.

Ainsi, «le signal de la faim est toujours présent», ce qui nous incite à manger davantage. Une personne qui ne prend pas le temps de bien mastiquer les aliments «peut augmenter de 30% son apport calorique sur la journée», note-t-elle.

Alors que si on s'accorde un vrai repas d'environ 30 minutes, «notre cerveau a le temps d’être averti, le signal de rassasiement arrive plus vite», et on évite ainsi de se resservir.