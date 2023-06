Allergies cutanées : voici les 5 aliments à consommer pour réduire les symptômes

Les allergies cutanées sont l'une des formes les plus courantes d'allergies. Il existe plusieurs alternatives naturelles et simples pour calmer ces allergies, notamment en consommant certains aliments.

Les allergies affectent de nombreuses personnes, mais les médicaments ne sont pas les seuls remèdes possibles. Ce que l'on mange peut améliorer le traitement des allergies. En effet, l'alimentation est la source d'énergie dont le corps se nourrit. Si les allergies surviennent, c'est parce que le système immunitaire du corps réagit de manière excessive à des substances inoffensives, les considérant comme des menaces potentielles.

Dans une étude publiée dans la revue scientifique anglophone eLife, des chercheurs et chercheuses de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et de l'Institut Curie ont découvert que certains aliments pouvaient soulager les allergies cutanées.

LE BROCOLI

Le brocoli est l'aliment phare pour contrer les réactions cutanées. En effet, les scientifiques ont montré que les composés activant le récepteur AhR contrôlent également la production de TGF-bêta dans les cellules de la peau humaine, ce qui réduirait l'allergie. De nombreuses études mettent en avant l'effet antitumoral du brocoli, notamment au niveau du côlon, du sein, de l'œsophage et de la vessie, mais surtout, le brocoli aiderait à réduire les manifestations allergiques cutanées. Les scientifiques se sont spécifiquement intéressés à des composés alimentaires présents dans les légumes crucifères comme le brocoli.

LA POMME

La pomme est une excellente source de vitamine C, qui renforce le système immunitaire et aide à combattre les radicaux libres dans le corps. La pomme contient également de la quercétine, un flavonoïde aux propriétés anti-inflammatoires et antiallergiques. La quercétine peut aider à atténuer les symptômes allergiques en réduisant la libération d'histamine, une substance responsable des réactions allergiques.

L'AIL

L'ail offre de nombreux bienfaits pour la santé. Il contient des composés sulfurés, tels que l'allicine, qui possèdent des propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques. L'ail est également connu pour ses propriétés immunostimulantes, qui renforcent le système immunitaire. L'allicine présente dans l'ail peut aider à réduire l'inflammation et à atténuer les symptômes allergiques. Il est préférable de consommer l'ail cru et écrasé pour profiter pleinement de ses bienfaits.

LE THÉ VERT

Le thé vert est une boisson populaire consommée dans de nombreuses cultures pour ses bienfaits pour la santé. Il est riche en antioxydants, notamment en catéchines, et contient de l'épigallocatéchine gallate (EGCG) en particulier. Les catéchines présentes dans le thé vert ont des propriétés anti-inflammatoires et peuvent aider à réduire les réactions allergiques en inhibant la libération d'histamine. Il est recommandé de consommer une tasse de thé vert sans sucre ajouté par jour.

LE CHOU

Le chou est un légume crucifère riche en nutriments et en composés bénéfiques pour la santé. Il est une excellente source de vitamines C, K et B6, ainsi que de folate, de fibres et de minéraux tels que le potassium et le manganèse. Le chou contient également des composés phytochimiques, tels que les glucosinolates, qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ces composés peuvent aider à réduire l'inflammation dans le corps et à renforcer le système immunitaire.

Comme pour de nombreux remèdes naturels, il manque souvent des preuves scientifiques solides quant à l'efficacité de ces aliments contre les symptômes allergiques. Cependant, il n'est généralement pas nocif de les essayer, car la plupart d'entre eux sont des aliments bénéfiques pour la santé. Ces aliments ne sont pas destinés à remplacer tout traitement médical contre les allergies, mais ils peuvent être ajoutés à l'alimentation pour aider à réduire l'inflammation.