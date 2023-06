Maladie de Lyme : 4 gestes pour éviter de se faire contaminer par des tiques

S’exposer en extérieur n’est pas sans risque face aux tiques, ces acariens parasites vecteurs de la maladie de Lyme. Alors comment se protéger, notamment en cas de morsure ? Voici quelques conseils.

Se balader en forêt, passer ses journées à l’extérieur ou dans son jardin... Avec le retour de l’été, ces activités sont plébiscitées de tous afin de profiter du soleil. Mais gare aux différents moustiques et acariens, comme les tiques, vecteurs de bactéries et de maladies. Selon les statistiques, environ une tique sur six porte la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

Les piqûres ont souvent lieu lors d'une promenade en forêt mais «30% des victimes se font piquer dans leur jardin», précise Christèle Dumat-Gonnet, secrétaire de l’association France Lyme, dans les colonnes de Nice-Matin. «On estime aujourd’hui qu’il y a 300.000 personnes atteintes en France. Ce n’est donc pas du tout une maladie rare», ajoute-t-elle. Alors quelques gestes peuvent être adoptés pour se protéger.

Porter des vêtements adéquats

Avant de se promener en forêt ou de s'exposer dans son jardin, il est préférable de se couvrir le corps, avec des chaussettes montantes par-dessus le pantalon par exemple. Porter des manches longues et un chapeau permettront également de mieux se protéger car «les tiques tombent parfois des arbres», poursuit Christèle Dumas-Gonnet. En vente en pharmacie, les répulsifs peuvent aussi être une solution efficace face aux tiques.

S'inspecter après une journée passée en extérieur

Au retour de votre balade ou de votre jardin, vérifiez vos vêtements et tout votre corps afin de vous assurer qu'une tique ne s'y est pas nichée. Vérifiez également les vêtements des enfants, qui jouent souvent dehors, et vos animaux car ils passent beaucoup de temps à l'extérieur.

Retirer une tique de la bonne manière

Si une tique a été repérée, enlevez-la le plus rapidement possible, mais pas de n'importe quelle manière. N'utilisez pas de pince à épiler qui peut, au contraire, diffuser plus de bactéries contenues dans la tique. «Le mieux est d’avoir un tire-tique qui permet de ne pas écraser la tique», explique Christèle Dumat-Gonnet.

En cas de morsure, soigner correctement la zone infectée

90% des personnes qui se font piquer n'auront pas de conséquence sur leur santé si elles adoptent les bons gestes. Parmi ces gestes, il faut d'abord repérer la morsure, une plaque rouge sur la peau avec deux ronds en forme de cible. Ensuite, il est nécessaire de la désinfecter avec de l'eau oxygénée. France Lyme recommande également de photographier la piqûre et de se rendre immédiatement chez le médecin ou aux urgences.

La maladie de Lyme peut être très difficile à vivre et entraîner des problèmes moteurs, cognitifs, neurologiques ou articulaires. Mais toutes les tiques ne seront pas forcément vectrices de cette pathologie.