Cancer du poumon : quel est ce nouveau traitement prometteur actuellement testé au Canada ?

L'émergence de nouvelles approches thérapeutiques offre de l'espoir aux patients et aux professionnels de la santé. C'est le cas d'un traitement combiné prometteur actuellement testé au Canada pour lutter contre le cancer du poumon.

Le cancer du poumon est l'une des formes les plus répandues et les plus mortelles de cancer dans le monde. Les options de traitement actuelles ne sont pas toujours efficaces. Mais une nouvelle approche est actuellement en cours de test au Canada. Et les premiers résultats sont encourageants.

Elle pourrait potentiellement révolutionner le traitement du cancer du poumon et améliorer les perspectives de survie pour de nombreux patients.

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) ainsi que le Centre hospitalier de St. Mary (CHSM) à Montréal ont conjointement développé un traitement expérimental pour le cancer du poumon. Il s'agit du pembrolizumab, un médicament d'immunothérapie utilisé en combinaison avec la chimiothérapie.

Le traitement immunothérapeutique combiné

Ce traitement utilise l'immunothérapie, une approche qui renforce le système immunitaire du patient pour qu'il puisse mieux combattre les cellules cancéreuses. L'approche consiste à combiner deux types d'immunothérapie : les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires (IPCI) et les thérapies cellulaires CAR-T. Les IPCI, tels que le nivolumab et le pembrolizumab, bloquent les protéines qui empêchent le système immunitaire de reconnaître et de tuer les cellules cancéreuses. Les thérapies cellulaires CAR-T, quant à elles, utilisent des cellules immunitaires modifiées génétiquement pour cibler spécifiquement les cellules cancéreuses.

Le Dr Jonathan Spicer, chirurgien en chef de l'étude et directeur médical du Réseau d'oncologie thoracique de McGill, affirme que cette réussite constitue une étape importante vers le traitement des patients atteints de cancer du poumon dont les cellules cancéreuses peuvent être traitées par chirurgie. Il souligne également l'importance de développer davantage de stratégies et de partenariats pour offrir ces essais cliniques aux patients résidant à l'extérieur de Montréal et des grands centres urbains.

Des résultats préliminaires encourageants

Selon les résultats préliminaires, ce traitement expérimental a permis de ralentir la progression des cellules cancéreuses du poumon chez trois patients sur cinq et même de réduire leur présence. Cela représente une amélioration de 50 % par rapport au groupe témoin qui n'a pas reçu le traitement.

Bien que les essais cliniques soient toujours en cours, les premiers résultats préliminaires semblent prometteurs. Certains patients ont même atteint une rémission complète, ce qui signifie que les signes de cancer ont disparu.

Cependant, les essais cliniques sont encore en cours et davantage de recherches sont nécessaires avant que ce traitement combiné puisse être approuvé et largement utilisé. Les chercheurs continueront à surveiller les patients participant aux essais cliniques pour évaluer à la fois l'efficacité et les éventuels effets secondaires de cette nouvelle approche thérapeutique.