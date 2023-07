Jus d'aloe vera : voici les 5 bienfaits insoupçonnés pour la santé

Riche en vitamines, bon pour le transit… Le jus d’aloe vera, plante vivace originaire d’Afrique orientale, présente plusieurs bienfaits pour la santé. Voici 3 raisons d’en consommer.

Bon pour le système digestif

Véritable allié pour le corps, le jus d’aloe vera, aussi appelé aloès, contient des enzymes qui favorisent la dégradation des aliments et stimulent ainsi l’activité intestinale. Ce breuvage permet également de soulager certains troubles digestifs, comme les ballonnements, les brûlures à l’estomac, ou l’acidité gastrique.

Un cocktail de nutriments

Le jus d’aloe vera est source de sels minéraux et de vitamines. Il est riche en vitamine C, qui participe au bon fonctionnement du système immunitaire, en vitamines B, bonnes pour la formation d'anticorps, et vitamine A, connue pour protéger la vue. La pulpe d’aloès contient aussi du calcium, du cuivre, et du magnésium.

Stimule la production d’insuline

Autre bienfait : cette plante grasse cultivée depuis l'Antiquité diminue les niveaux de sucre dans le sang, limitant ainsi les pics glycémiques. Selon une étude menée par des chercheurs américains, le jus d’aloe vera stimule la sécrétion d'insuline et a un impact sur les patients qui souffrent de diabète de type 2.

AIDE À LA RÉGULATION DU CHOLESTÉROL

La consommation régulière de jus d'aloe vera peut contribuer à la régulation du taux de cholestérol dans le sang. Des études ont montré que les composés présents dans l'aloe vera, tels que les phytostérols, peuvent aider à réduire le taux de cholestérol LDL (le "mauvais" cholestérol) tout en favorisant une augmentation du cholestérol HDL (le "bon" cholestérol). Cela peut avoir un effet bénéfique sur la santé cardiovasculaire en réduisant le risque de maladies cardiaques.

PROPRIÉTÉS ANTI-INFLAMMATOIRES ET ANTIOXYDANTES

Le jus d'aloe vera possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui peuvent contribuer à réduire l'inflammation dans le corps et à combattre les dommages causés par les radicaux libres. Les composés actifs de l'aloe vera, tels que les polyphénols et les flavonoïdes, ont démontré des effets bénéfiques pour réduire l'inflammation et protéger les cellules contre les dommages oxydatifs. Ces propriétés peuvent avoir un impact positif sur la santé en général, en réduisant le risque de maladies chroniques liées à l'inflammation et au stress oxydatif.