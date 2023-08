Voici les 5 poissons qui contiennent le plus de protéines 

Le poisson est une excellente source de protéines. Mais certains en sont plus pourvu que d’autres. Si vous cherchez à augmenter vos apports, voici les espèces qui contiennent plus de 20 grammes de protéines pour 100 grammes.

Le thon

Quand on suit un régime très protéiné, le thon albacore est un très bon allié. Riche en phosphore et en vitamine D, ce poisson gras contient en moyenne 30 grammes de protéines pour 100 grammes. En plus, il apporte seulement 150 calories.

La sardine fraîche

Une portion de 100 grammes de sardines fraîches renferme près de 25 grammes de protéines. Ce poisson, qui arrive sur les étals avec les beaux jours, possède aussi un taux intéressant de fer (1,67 mg pour 100 g) et permet de lutter contre l'anémie.

Le maquereau

Pour gagner en masse musculaire, misez également sur le maquereau. Riches en oméga 3, ce poisson au dos bleu-vert renferme près de 24 grammes de protéines pour 100 grammes, soit autant de protéines que dans une portion de bœuf.

Le saumon

Les protéines, qui contribuent au renouvellement des tissus musculaires, des ongles, des cheveux, ou encore de la matrice osseuse, sont très présentes dans le saumon. Il apporte environ 21 grammes de protéines pour 100 grammes.

Le merlan

Quant au merlan, poisson à la chair tendre se dégustant frit et citronné, il apporte en moyenne 20 grammes de protéines pour une portion de 100 grammes. Pour rappel, pour connaître ses besoins en protéines, il faut multiplier son poids corporel par 1,5.