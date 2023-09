Insomnie : Ces 3 astuces pour s'endormir plus facilement

Après les vacances, ce n’est pas toujours facile de retrouver un rythme de sommeil régulier. Et des insomnies peuvent survenir. Heureusement, il existe plusieurs astuces pour tomber plus facilement dans les bras de Morphée.

Vous pouvez notamment compter sur la spirothéraparie, une «thérapie par le souffle» qui mêle contrôle de la respiration et relaxation musculaire. Le spécialiste Samuel Ganes propose un exercice particulièrement efficace. En plus, il est simple à pratiquer.

Une fois que vous êtes allongés dans votre lit, placez les bras le long du corps, les yeux fermés. Ensuite, il faut inspirer profondément et contracter le corps en serrant les poings et en levant les pieds. Restez dans cette position quelques secondes.

Quand vous ne pouvez plus tenir, expirez tout en relâchant votre corps. Ensuite ne bougez plus. Cette méthode «motive le système nerveux parasympathique», qui nous ramène à un état de repos et d’apaisement.

Elle permet de relâcher son système nerveux, son mental, et son métabolisme. Samuel Ganes, auteur du livre «Spirothérapie» (éd. First), conseille de reproduire cet exercice 3 ou 4 fois au moment du coucher.

Pour s’endormir rapidement, vous pouvez également tester la technique développée pour l'armée américaine. Elle a été inventée au cours de la Seconde Guerre mondiale, afin d'éviter notamment que les pilotes de chasse ne fassent des erreurs au moment de tirer.

D'abord, allongez-vous confortablement puis relâchez tous les muscles de votre visage (nous en avons 43). Puis, laissez tomber vos épaules le plus bas possible, avant de faire de même avec les bras, l'un après l'autre, comme s'ils étaient très lourds.

Expirez, inspirez, et relâchez alors vos jambes, l'une après l'autre. Ensuite, pensez à l'une des trois choses suivantes pendant dix secondes : Vous êtes allongé dans un canoë, sur un lac paisible, le ciel bleu au-dessus de votre tête, par une chaude journée de printemps.

Sinon, vous êtes dans un grand hamac en velours noir, dans une pièce où l'obscurité est totale. Ou, troisième option : répétez-vous intérieurement «Ne pense à rien». Et c'est tout. Après quoi, vous devriez vous endormir sans effort, normalement en moins de deux minutes.

De son côté, le médecin américain Jess Andrade a partagé une astuce pour le moins étonnante. Très suivie sur Tiktok, cette dernière recommande à ses abonnés et à ses patients souffrant de troubles du sommeil de garder leurs chaussettes la nuit.

La spécialiste explique qu’en réchauffant les pieds, «cela agit sur les vaisseaux sanguins». Sous l’effet de la chaleur procurée par les chaussettes, le diamètre interne des vaisseaux sanguins augmente. C’est ce qu’on appelle la vasodilation.

Résultat, le sang circule mieux et surtout, même si cela peut paraître paradoxal, «le reste du corps se refroidit» plus rapidement, note-t-elle. Et pour trouver le sommeil, la température corporelle doit baisser légèrement.

