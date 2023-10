Etats-Unis : bientôt un vaccin contre les overdoses d’héroïne et de fentanyl ?

Aux Etats-Unis, des chercheurs sont sur le point d’essayer un vaccin sur l’homme pour prévenir les surdoses de fentanyl et d’héroïne.

Un vaccin contre les effets, parfois mortels, de certaines drogues ? Dès le début de l'année prochaine, des chercheurs de l’Université du Montana et leurs partenaires souhaitent essayer un vaccin sur l’homme pour prévenir les surdoses de fentanyl et d’héroïne alors que le taux de mortalité par overdoses d’opioïdes a dramatiquement augmenté au cours des cinq dernières années aux Etats-Unis.

Pour tenter de venir en aide aux patients dépendants, les chercheurs ont créé un vaccin qui génère des anticorps.

arrêter l'envie d'en consommer

Un consommateur qui veut arrêter et suivre une cure de désintoxication a entre 80 à 90% de chances de rechuter lors des deux premières années, selon Jay Evans, l'un des chercheurs et cofondateur d'Inimmune, partenaire universitaire.

Le vaccin crée pourrait pallier cette problématique puisqu’il contient un ingrédient, un «adjuvant», qui provoque la production d'anticorps contre l'opioïde ciblé. «Nos adjuvants améliorent la réponse vaccinale, fournissant une immunité plus forte et plus durable», a expliqué le chercheur.

Concrètement, le système immunitaire considère le vaccin comme un élément étranger et il développe ainsi une réponse immunitaire contre celui-ci, limitant les effets de la drogue mais aussi l'envie d'en consommer. Les travaux ont déjà bien avancé, reste à trouver les consommateurs tentés par les essais cliniques, mais aussi le nombre de doses nécessaires et le temps requis entre les différentes injections.

Le vaccin, financé par les National Institutes of Health, devrait également éviter une surdose en cas de rechute d’un patient.