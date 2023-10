Certains cancers dus à l'amiante désormais reconnus comme maladie professionnelle

Un décret publié ce dimanche au Journal officiel reconnaît le cancer du larynx et celui de l'ovaire comme des maladies professionnelles, s'ils sont liés à une exposition à l'amiante.

Les Français atteints d'un cancer du larynx ou de l'ovaire dû à l'«inhalation de poussières d'amiante» peuvent désormais faire une demande d'indemnisation. Selon un décret publié ce dimanche au Journal officiel, ces deux pathologies viennent en effet d'être reconnues comme maladie professionnelle, ce qui doit permettre aux malades de bénéficier de «meilleures possibilités d'accompagnement».

Le texte en question «crée pour le régime général de la Sécurité sociale un tableau des maladies professionnelles, relatif aux cancers du larynx et de l'ovaire provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante».

Son entrée en vigueur donne le droit aux malades concernés de «se rapprocher de leur caisse primaire d'assurance maladie» pour «obtenir une reconnaissance de leur pathologie en maladie d'origine professionnelle» ainsi que la compensation qui en découle.

Cette nouveauté résulte d'une décision du Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT), qui s'est lui-même appuyé sur une enquête réalisée il y a un an par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

Ce travail de recherche avait conclu que les cancers du larynx et de l'ovaire sont «sous-déclarés et sous reconnus» quand ils sont liés à une exposition professionnelle à l'amiante. Ce matériau, utilisé pendant plusieurs décennies du XXe siècle dans la construction de bâtiments, est désormais interdit dans de nombreux pays, dont la France.

Première cause de cancers d'origine professionnelle

Ses effets dangereux sur la santé sont reconnus et son lien avec les cancers du larynx ou de l'ovaire était déjà avéré depuis plusieurs années par différents organismes, notamment l'Institut de veille sanitaire, ancêtre de Santé publique France, et le Centre international de recherche sur le cancer, lié à l'ONU.

Les autorités sanitaires ont établi que l'inhalation d'amiante pourrait causer des cancers des voies respiratoires responsables de 68.000 à 100.000 décès en France, de 2009 à 2050. Ce matériau toxique a été identifié comme la deuxième cause de maladies professionnelles et la première cause de cancers d'origine professionnelle.

Toutes les formes d'amiante sont interdites dans l'Union européenne (UE) depuis 2005, mais cette substance est toujours présente dans des millions de bâtiments et d'infrastructures, sous forme de fibres. Récemment, à Rouen (Seine-Maritime), l'incendie et l'effondrement de deux immeubles contenant de l'amiante a d'ailleurs suscité l'inquiétude et entraîné la fermeture d'un groupe scolaire, par mesure de précaution.

Ces fibres résiduelles d'amiante sont responsables de la mort de 70.000 personnes par an en Europe. Au total, 78% des cancers professionnels reconnus dans les Etats membres de l'UE sont directement liés à l'exposition à ce matériau toxique.