Santé : voici les principales préoccupations des Français, selon une étude récente

Le cancer ou encore le stress sont les principales préoccupations de santé des Français, selon une récente étude.

Des Français préoccupés. 57% d'entre eux ont déclaré, lors d'une enquête Ipsos réalisée en septembre 2023, que le cancer était le principal problème de santé dans l'Hexagone, contre 46% en 2022.

Un chiffre qui dépasse très largement l'inquiétude autour du Covid-19 : 10% des personnes interrogées estiment qu'il s'agit de la préoccupation la plus importante (contre plus de 70% en 2021), loin derrière l'obésité, à 30%, et le stress, à 36%.

La nouveauté intervient du côté de la santé mentale. 35% des interrogés estiment que ce trouble constitue un problème de santé capital en France, contre 10% en 2018-2020, 12% en 2021 et 20% l'an dernier.

DES STATISTIQUES CONFIRMÉES

Cette tendance a été renforcée cette semaine par Santé publique France, qui a révélé que la santé mentale des Français, notamment celle des jeunes, est, après la pandémie, toujours aussi dégradée en 2023.

En septembre, les passages aux urgences pour gestes et idées suicidaires, troubles de l’humeur et troubles anxieux, ainsi que les actes médicaux SOS Médecins pour angoisse ont augmenté chez les moins de 18 ans. Et ce alors que les trois-quarts des Français disent prendre soin de leur santé mentale.

Mis à part l’indicateur du Covid-19, tous les autres apparaissent donc en hausse. En outre, 62% des Français jugent que de nombreuses personnes n'ont pas les moyens de bénéficier de soins de santé de qualité.

L’étude révèle également que 46% des personnes interrogées pensent que les soins de santé auxquels ils ont localement accès vont se détériorer.