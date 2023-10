Vaccin contre la grippe : voici comment vous serez remboursé selon votre profil

La campagne de vaccination contre la grippe se déroule du 17 octobre 2023 au 31 janvier 2024. Si la Haute Autorité de santé recommande le vaccin, notamment pour les personnes fragiles, attention toutefois aux différences de remboursement selon les profils.

Le virus de la grippe sévit habituellement d'octobre à mars. Parce qu'il évolue chaque année, il est important de s'en protéger et de se faire vacciner tous les ans. La vaccination est vivement recommandée pour protéger les personnes à risque de développer une forme grave de la grippe, qui sont également celles à risque d’infection grave au Covid-19.

Pour être doublement protégées la Haute Autorité de santé (HAS) recommande qu’elles soient également vaccinées contre le Covid-19. Il est d'ailleurs possible de se faire vacciner en même temps.

100 % pour les personnes fragiles

Pour les personnes fragiles, l’Assurance Maladie prend en charge le vaccin à 100 %. Sur présentation du bon de prise en charge et de leur carte Vitale, l'injection du vaccin est prise en charge dans les conditions habituelles. Elle est également prise en charge à 100 % pour les patients bénéficiant d’une affection de longue durée (ALD) pour lesquelles le vaccin est recommandé, ou au titre de l'assurance maternité.

Parmi les personnes fragiles, on trouve notamment : les personnes âgées de 65 ans et plus ; les personnes de moins de 65 ans souffrant de certaines maladies chroniques ; les femmes enceintes ; les personnes souffrant d’obésité : indice de masse corporel (IMC) supérieur ou égal à 40 ; l’entourage des nourrissons à risque de grippe grave et des personnes immunodéprimées, dans l’objectif de protéger les personnes fragiles de leur entourage ; les aides à domicile des particuliers employeurs vulnérables bénéficiaires d’exonérations ; les professionnels exposés aux virus influenza aviaires et porcins.

Les personnes bénéficiaires de l’AME et éligibles à la vaccination contre la grippe en raison de leur âge ou de leur état de santé bénéficient de la gratuité du vaccin et de la prise en charge de l’injection.

65 % pour les Enfants de 2 à 17 ans sans maladie chronique

Depuis cette année, les enfants de 2 à 17 ans ne souffrant pas de maladies chroniques (sans comorbidités) peuvent se voir proposer la vaccination par le professionnel de santé qui les suit. Le vaccin est pris en charge à 65 % par l’Assurance Maladie. Ils ne reçoivent pas de bon de prise en charge de l’Assurance Maladie. Le professionnel qui leur propose la vaccination imprime un bon de prise en charge spécifique. Le patient récupère le vaccin en pharmacie sur présentation de ce bon et de la carte Vitale.

Pas de prise en charge pour les non prioritaires

Pour les personnes non prioritaires, il est tout de même possible d'acheter le vaccin à la pharmacie sans prescription médicale et de se faire vacciner par un professionnel de santé : médecin, sage-femme, pharmacien, infirmier. Le vaccin et l'injection ne sont néanmoins pas pris en charge par l’Assurance Maladie.

Pour rappel, la grippe est une maladie contagieuse, qui peut être très grave. Des complications peuvent apparaître (pneumonie, aggravation d'une maladie chronique...). Chaque année, la grippe est responsable d'hospitalisations et de décès.