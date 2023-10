Voici les 6 aliments pour renforcer notre collagène

Le collagène est une protéine permettant notamment le retardement du vieillissement de la peau. Tour d'horizon des aliments les plus riches en cette indispensable de notre organisme.

Afin de lutter contre les signes du vieillissement, rien de mieux que de consommer des produits à base de collagène. Cette protéine fibreuse se retrouve principalement dans les muscles, la peau, mais aussi les tendons et les os. Son action principale est de prévenir et de restaurer les tissus de la peau.

À partir de l'âge de 25 ans, la production de collagène diminue considérablement. Pour conserver suffisamment de cette «protéine de jouvence», de nombreux aliments permettent de booster notre collagène naturel.

Les os à moelle

Cela peut paraître étonnant, mais le collagène constitue en grande partie les os à moelle. Ces derniers sont très riches en proline et en glycine, des protéines essentielles pour que votre peau résiste au temps. Faire un bouillon d’os, par exemple, favorisera l’extraction du collagene qui le constitue et vous fera profiter de ses bienfaits naturels.

Les œufs

Les œufs, peu caloriques et nutritifs, ont une forte teneur en protéine. Par ailleurs, les acides aminés présents abondamment dans les œufs sont convertis dans l’organisme en collagène.

Le saumon

Pour que la synthèse du collagène se fasse, certaines protéines nécessitent d'être activées. Par exemple, le zinc, présent en grande quantité dans le saumon peut accomplir cette action. De plus, les acides gras contenus dans ce poisson nourrissent la peau et la préservent.

Les produits laitiers

Les acides animés présents dans les produits laitiers accentuent la régénération du collagène dans le corps. Il est recommandé pour la santé de votre peau de consommer du lait, du yaourt ou encore du fromage.

Les fruits rouges

Les fruits rouges contiennent un puissant antioxydant appelé le lycopène. Ce dernier augmente les capacités des organismes à secréter du collagène.

Le kiwi

Le kiwi est un fruit réputé pour sa teneur en vitamine C. En effet, cela augmentera fortement la production de la protéine anti-vieillissement. De plus, il contient des vitamines A et E essentielles dans le maintien d’une peau ferme.