Huile de rose musquée : quels bienfaits pour la peau ?

Riche en vitamines et en acides gras, l’huile de rose musquée est un véritable allié pour la peau. Voici 3 raisons d'utiliser plus souvent ce précieux élixir aussi appelé «collagène végétal».

Répare les peaux fragilisées

Outre son délicat parfum, on apprécie notamment cette huile pour ses vertus réparatrices et nourrissantes. Elle contient de nombreux acides gras essentiels (omégas 3, 6 et 9) qui stimulent la cicatrisation. Cette huile est connue pour soulager les coups de soleil, apaiser les peaux sèches, et traiter celles sujettes aux imperfections. On peut également l’utiliser pour atténuer les vergetures.

Des propriétés anti-âge

Autre bienfait de l’huile de rose musquée, elle possède des propretés antioxydantes et permet de retarder le vieillissement de l'épiderme. Elle aide à estomper les taches brunes et à prévenir l’apparition des rides. Ses effets anti-âge sont liées à sa richesse en bêta-carotènes (précurseurs de la vitamine A) et en vitamine E (tocophérol), qui contribue à la neutralisation des radicaux libres.

lutte contre le teint terne

Cet élixir huileux est d’autre part idéal pour donner un coup d’éclat à la peau fatiguée. Elle est composée de caroténoïdes, famille de pigments végétaux dans laquelle on retrouve notamment le béta-carotène, qui aident à lutter contre le teint terne, causé par la sécheresse, la fatigue ou encore le froid. Appliquer quelques gouttes d’huile de rose musquée sur son visage procure un effet bonne mine.