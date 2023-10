Méningite : ces signes qui doivent alerter les personnes touchées

La méningite, infection des enveloppes qui entourent le cerveau, peut s’avérer très grave si elle n’est pas prise en charge à temps. Voici les symptômes à surveiller.

C'est une maladie grave qui a fait son retour l'hiver dernier. La méningite se traduit par une inflammation des méninges (tissus entre le cerveau et le crâne) et peut être causée par un virus, une bactérie ou même plus rarement un champignon ou un parasite.

C'est une maladie contagieuse qui se transmet par voie aérienne et par la salive. Voici les signes à surveiller.

Les signes d'une méningite virale

Communes chez le jeune enfant, la méningite virale résulte le plus souvent d’infections aux virus de la famille des entérovirus comme l'échovirus ou le virus Coxsackie. Des maladies virales comme la varicelle, le zona, la rougeole, oreillons, l’herpès ou la primo-infection au VIH peuvent aussi la provoquer.

Les céphalées sont parmi les signes les plus précoces d’une méningite virale. Ces maux de tête s’accompagnent généralement d’autres signes comme «la fièvre, une sensibilité accrue à la lumière, des vomissements ou une raideur dans la nuque», liste le Manuel MSD.

D’origine virale, la méningite est généralement bénigne. «La guérison se fait en quelques jours, sans séquelles ni traitement», indique l'Assurance maladie.

Il faut noter que seules les formes graves, notamment les méningo-encéphalites, par exemple liées à un herpès ou associées à un état d’immunosuppression, nécessitent la prise d'antiviraux.

Les signes d'une méningite bactérienne

Potentiellement plus graves, les méningites bactériennes sont, elles, responsables de 170.000 décès par an dans le monde, selon l’Organisation Mondiale de la Santé.

Parmi les signes les plus fréquents de la méningite bactérienne figurent la perte d'appétit, raideur de la nuque, fièvre, confusion ou altération de l'état mental, céphalées, nausées et vomissements.

La méningite bactérienne est une urgence médicale et le traitement doit être mis en œuvre rapidement.

Une personne sur cinq survivant à un épisode de méningite bactérienne peut avoir des séquelles durables, notamment : «perte auditive, crises convulsives, faiblesse des membres, troubles de la vision, de la parole, du langage, de la mémoire et de la communication, ainsi que cicatrices et amputations de membres après un état septique», précise l'Organisation mondiale de la Santé.