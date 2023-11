Bronchiolite : l'épidémie progresse et s'étend à de nouvelles régions

L’épidémie de bronchiolite qui touche principalement les nourrissons gagne du terrain en France. Santé publique France a publié jeudi 2 novembre les nouvelles tendances de propagation de la maladie qui touche deux nouvelles régions.

Deux nouvelles régions concernées. Santé publique France a publié ce jeudi son rapport sur l’évolution de la bronchiolite sur l’ensemble du territoire français. Cette dernière gagne du terrain.

Ainsi, le rapport a mis en avant une augmentation du nombre de régions en phase d'épidémie. Les régions Centre-Val de Loire et Grand Est rejoignent la Bretagne, les Pays-de-la-Loire, la Normandie et l’Ile-de-France déjà placées en alerte. Dans les régions d’Outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont également placées en phase épidémique.

Les six autres régions de France métropolitaine sont pour leur part en phase pré-épidémique.

Une hausse des hospitalisations

Dans son rapport SPF a précisé : «L’activité liée à la bronchiolite était toujours en augmentation en médecine de ville et en milieu hospitalier chez les enfants de moins de 2 ans».

En semaine 43, étudiée par l’agence nationale, il a été noté que, «parmi les 7.713 actes médicaux SOS Médecins réalisés pour des enfants de moins de 2 ans, 529 actes (6,9%) étaient liés à la bronchiolite.»

Sur la semaine écoulée, Santé publique France a observé une augmentation du nombre de passages aux urgences de 2,5%. Pour ce qui est du nombre d’hospitalisations, «il était observé une augmentation des hospitalisations après passage aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans».

18 enfants de moins de 2 ans ont été placés en réanimation durant la semaine pour des cas de bronchiolites, une augmentation de 42% par rapport à la semaine précédente.

Pour rappel, la bronchiolite est une «infection respiratoire des petites bronches due à un virus respiratoire très répandu et très contagieux». Cette maladie commence avec un rhume puis une toux. Lorsque la maladie s’aggrave, la toux devient de plus en plus fréquente et l’enfant ressent une gêne respiratoire, a du mal à s’alimenter ou à dormir. Il peut également souffrir de fièvre.