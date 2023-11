Migraines : voici 5 solutions naturelles pour les soulager

Répandue et handicapante, la migraine toucherait près de 10 millions de personnes en France. Voici 5 solutions naturelles pour soulager la douleur.

Appliquer du FROID SUR SON FRONT

Dès que la migraine se déclenche, appliquez sur votre front un linge froid, un gant, ou une poche de glaçons enveloppé dans une serviette, et ce, pendant quelques minutes. Cette technique donne de bons résultats. Et pour cause, le froid a un effet vasoconstricteur et permet de resserrer les vaisseaux sanguins dilatés responsables de la douleur.

Boire une infusion au gingembre

Pour soigner un mal de tête, vous pouvez également compter sur le pouvoir des plantes. Anti-inflammatoire, le gingembre est un bon allié, tout comme la grande camomille, que vous pouvez consommer sous forme d’infusion. A noter que si vos migraines sont fréquentes et intenses, il est recommandé de consulter un médecin pour avoir un traitement approprié.

Se préparer un café

Contrairement aux idées reçues, le café peut avoir des bienfaits sur la santé, à condition toutefois de ne pas en abuser. En effet, la caféine aurait un effet analgésique. Cette substance contracte les vaisseaux sanguins, atténuant ainsi la douleur. En cas de maux de tête, il peut donc être utile de se préparer un expresso, ou boire un verre de soda.

mettre un crayon entre ses dents

Autre solution : placer un crayon ou un stylo entre ses dents, sans le mordre, pendant quelques minutes. Selon le Docteur Jane Leonard, clinicienne à Londres, ce geste permet de détendre les muscles et les articulations temporo-mandibulaires (ATM), et ainsi de réduire l’intensité de la douleur, surtout si la migraine est causée par le stress.

Rester dans un endroit sombre

Rien de tel que le silence et l’obscurité. Le fait de s’allonger dans une pièce calme et sombre est fortement recommandé en cas de crise. En effet, une forte exposition à la lumière est l’une des causes de migraine reconnue chez les personnes sujettes aux céphalées. Les odeurs ainsi que le bruit sont également des facteurs déclenchants.