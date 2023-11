Protéine C-réactive : à partir de quel taux de CRP faut-il s'inquiéter ?

Quand le taux de protéine C-réactive dans le sang est élevé, cela signifie que l’organisme fait face à une inflammation ou à une infection.

La protéine C-réactive (CRP) joue un rôle dans le système immunitaire. Détectée via un examen sanguin appelé bilan infectieux, elle est produite par les cellules du foie à la suite d’une inflammation ou d’une infection de l’organisme.

Généralement, elle apparaît quelques heures après le début d'une réponse inflammatoire. Mais quand faut-il s'inquiéter ? Le taux de CRP est jugé préoccupant au-delà de 10 mg/L de sang, et plus l’inflammation est grave, plus il est élevé.

Il peut alors s'agir d’une infection bactérienne (méningite, septicémie), d’une maladie chronique ou auto-immune, comme la polyarthrite rhumatoïde et le lupus, ou encore du syndrome du côlon irritable.

Des brûlures importantes, une maladie cardiovasculaire (myocardite), et certains types de cancers, tels que les lymphomes, peuvent également entraîner la hausse de ce taux.

Dans les cas les plus graves, le dosage peut même dépasser les 100 mg/L de sang, en sachant que les résultats du test ne disent pas la cause de l'inflammation. Pour la connaître, d'autres examens sont nécessaires.

A noter que la concentration de CRP est généralement maximale au bout de deux jours et elle peut rapidement disparaître dès que l’inflammation est guérie. Le taux de protéine C-réactive est considéré comme «normal» quand il se situe sous la barre des 6 mg/L de sang.

Ce seuil peut toutefois être légèrement dépassé chez la femme enceinte, les personnes en surpoids et les fumeurs.