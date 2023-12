Covid-19 et épidémies hivernales : les obligations de port du masque à l'hôpital se multiplient en France

Face à l'augmentation du nombre de cas de virus respiratoires en cette fin d'année, de plus en plus d'établissements de santé rétablissent l'obligation du port du masque dans leurs locaux, sur tout le territoire.

Faudra-t-il bientôt reporter le masque dans tous les hôpitaux du pays ? Si la mesure n’est – pour le moment, tout du moins – pas généralisée à l’ensemble de la France, nombre d'entre eux décident toutefois de l’imposer de nouveau, tout comme l’autorise un arrêté du 30 juillet 2022 qui dispose «[qu']il convient […] de maintenir ouverte la possibilité, pour les responsables de ces établissements et structures, d'imposer le port du masque en leur sein».

En cause : l’explosion du nombre de cas d’infections à différents virus de l’hiver, notamment des infections respiratoires aigües (IRA), selon un bulletin hebdomadaire publié par le réseau Sentinelles. Sur la semaine du 27 novembre au 3 décembre (rapport téléchargeable ici), le taux d’incidence des cas de grippe, Covid-19, bronchiolite et d’autres virus respiratoires vus en consultation de médecine générale a été estimé à 410 cas pour 100.000 habitants.

Le nombre de malades pour 100.000 habitants explose à travers une grande partie du territoire, la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. [Capture d'écran - Réseau Sentinelles]



Différentes consignes selon les hôpitaux

Ainsi, au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde (Corrèze), le port du masque est de nouveau «obligatoire pour les professionnels de santé», depuis le 5 décembre dernier. Il est «recommandé au sein de l’établissement pour les patients et visiteurs», fait savoir l’hôpital sur son site internet.

Aux hospices de Beaune (Côte d'Or), «tout professionnel amené à être en contact avec des patients/résidents» doit, depuis le 4 décembre dernier, porter un masque. Même consigne pour «tout intervenant au contact des patients/résidents», et notamment «ambulanciers, étudiants, bénévoles...». C'est également le cas pour «tout patient/résident de plus de 6 ans hospitalisé [...] dès qu’il quitte sa chambre» ou lorsqu’il patiente «dans les salles d’attente», et plus globalement «lorsqu’il circule dans l’établissement». La mesure s’applique enfin à «tout visiteur âgé de plus de 6 ans et [tout] accompagnant».

Selon des informations relayées par l’Est éclair, la direction des Hôpitaux Champagne Sud a également annoncé, ce 7 décembre, que le masque serait de nouveau exigé, pour tous, au sein de l’hôpital de Troyes (Aube).

«Devant le passage de la région Île-de-France en phase d’épidémie» pour la bronchiolite, et la circulation active du Covid-19, depuis déjà plusieurs mois, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) a quant à elle imposé, dès octobre 2023, le retour du masque pour différents publics. L’APHP exige ainsi «[qu’]un masque chirurgical [soit] porté dès l’entrée dans les espaces dans lesquels circulent des patients» et ce pour «tout professionnel» et «les intervenants au contact des patients (y compris ambulanciers, bénévoles)», pour «les patients hospitalisés quand ils sortent de leur chambre», ainsi que les patients «ambulatoires dans les salles d’attente et lorsqu’ils circulent dans l’hôpital».

Il en va de même au centre hospitalier de Vendôme (Loir-et-Cher), au Mans (Sarthe), à la Rochelle (Charente-Maritime) et Perpignan (Pyrénées Orientales), qui l’imposent également aux visiteurs ; la liste n’étant pas exhaustive.

Vers une généralisation ?

D’autres établissements devraient suivre le pas : le centre hospitalier Métropole Savoie, par exemple, qui comprend les hôpitaux d’Aix-les-Bains et Chambéry, a annoncé que, dès ce mercredi 13 décembre 2023, le port du masque systématique dans tous les services d’hospitalisation (complète et hôpitaux de jour) [sera] à nouveau obligatoire».

Des collectifs de patients et de soignants plaident par ailleurs pour le retour du masque obligatoire dans tous les lieux de santé. Certains ont, en ce sens, publié une tribune dans le magazine hebdomadaire l’Express.

Selon certaines sources, le ministère de l’Education Nationale indique que «le port du masque n’est pas obligatoire», mais que «les élèves et personnels qui le souhaitent peuvent [le] porter». S'agissant de l'éventualité de le rendre de nouveau obligatoire ailleurs qu'à l'hôpital, «on verra en fonction de la situation épidémique», avait répondu le 19 août dernier, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, auprès de France Inter.