Cholestérol : comment évolue-t-il en fonction de l'âge ?

Le taux de cholestérol LDL, aussi appelé mauvais cholestérol, a tendance à augmenter avec l’âge. Mais de quelle manière ?

Plus le temps passe, plus il est difficile de maîtriser son taux de cholestérol. En effet, plusieurs études montrent que le mauvais cholestérol, dit LDL, a tendance à augmenter avec l’âge, en sachant qu’on parle d'hypercholestérolémie lorsque le taux de mauvais cholestérol est supérieur à 2 grammes par litre de sang.

Dans le détail, environ 6% des Français âgés de 18 à 34 ans ont un taux de LDL supérieur à 2 g/L, hommes et femmes confondus. Chez les adultes de 35 à 44 ans, ce pourcentage passe à 12% et à 19% pour les 45 et 54 ans, rapporte le laboratoire Lescuyer. En revanche, après 55 ans, le nombre de personnes concernées a tendance à descendre légèrement.

Pour rappel, il est recommandé de faire un bilan lipidique (cholestérol et triglycérides) une fois tous les cinq ans chez les femmes, et une fois tous les trois ans chez les hommes, et particulièrement après 40 ans. Cet examen est essentiel car un taux de cholestérol LDL élevé ne se manifeste pas par des symptômes spécifiques. C’est un phénomène silencieux.

Généralement, les signes d’alerte sont ceux des complications et des maladies liées à un excès de cholestérol dans le sang. Cela peut engendrer la formation de dépôts sur les parois des artères, et ainsi augmenter le risque de souffrir d'une maladie cardiovasculaire ou d'un accident vasculaire cérébral (AVC).