Covid-19 : voici la carte à jour des départements les plus touchés à la veille de Noël

Le taux de contamination lié au Covid-19 se stabilise à des niveaux élevés selon Santé Publique France. A quelques jours de Noël et des réunions de famille, la région Grand Est reste particulièrement touchée par les contagions.

Va-t-on devoir porter un masque à Noël ? «Les indicateurs syndromiques Covid-19 se sont stabilisés à des niveaux élevés en ville comme à l'hôpital», d’après le dernier bulletin de Santé Publique France sur les infections respiratoires aiguës publié ce mercredi 20 décembre.

En effet, les chiffres en matière de contamination ont augmenté. 36.895 nouveaux cas ont été déclarés par les laboratoires de biologie médicale dans la semaine du 11 au 17 décembre contre 35.003 au début du mois (du 4 au 10), soit un taux d'incidence de 54 pour 100.000 habitants.

En cohérence avec sa dynamique d'augmentation depuis plusieurs semaines, le variant BA.2.86 ou JN.1 est aujourd'hui le plus détecté en France hexagonale.

Le Nord-est de la France touché

Publié chaque semaine, le point épidémiologique relatif à la surveillance du Covid-19 présente une analyse détaillée des indicateurs mis en place par Santé publique France pour suivre l’évolution de l’épidémie et orienter les décisions publiques.

Comme la semaine passée, la région Grand Est reste la plus touchée par la vague, avec même une augmentation des cas. Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle et la Meuse ont le taux d’incidence le plus élevé. Le premier département cité compte 191,09 cas pour 100.000 habitants.

Le Var et les Bouches-du-Rhône ne sont pas épargnés avec respectivement 109,26 et 95,71 cas pour le même échantillon de personnes.

La semaine passée, le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 était de 5.624. Le nombre d’hospitalisations après passage pour suspicion de COVID-19 était lui de 2.315, soit 3,4% de l’ensemble des hospitalisations.

Du 11 au 17 décembre, le taux de positivité atteignait 28,9%, contre 29,1% la semaine précédente.

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’adoption systématique par tous des gestes barrières reste un moyen efficace pour se prémunir des infections respiratoires et de leurs complications, estime Santé Publique France.