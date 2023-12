HPI : quels sont les signes qui prouvent vous êtes plus intelligent que la moyenne ?

Les hauts potentiels intellectuels, ou HPI, présentent des capacités supérieures à la norme. Mais nombreux sont les préjugés. Voici donc les signes révélateurs qui peuvent retenir votre attention.

Le haut potentiel intellectuel (HPI) est une caractéristique de la personnalité qui décrit des personnes dotées d’un QI supérieur à la moyenne. Cela ne représenterait que 2,28% de la population mondiale, sans rapport avec le sexe, la culture ni l’ethnicité.

Les personnes HPI ont plus d'agilité intellectuelle. Elles ont généralement des aptitudes élevées de langage, pour jongler avec les mots et les idées. Elles manient particulièrement bien les idées abstraites et sont capables de faire des analogies entre des situations que d’autres trouveraient peu reliées. Elles rapportent souvent un fort besoin de stimulation, qui peut ressembler à une véritable manie de trouver des nouvelles idées chez certains.

Comme l'explique Nathalie Boisselier, psychologue et investie dans la recherche au sujet des HPI, à CNEWS, «les résultats en psychologie affirment qu’il y a un lien entre l’intelligence et la réussite académique».

haute stabilité émotionnelle, humour

Les études montrent qu’ils seraient d’ailleurs un peu plus protégés que les autres. «Plus on est intelligent, plus on est stable», explique la psychologue. «Il existe un lien réel entre une haute intelligence et une haute stabilité émotionnelle».

Les HPI auraient également une ouverture à l’expérience plus grande grâce à leurs capacités d’apprentissage supérieures. Et certaines études prouvent qu’ils auraient plus d’humour que les autres, notamment une plus grande maîtrise de l’humour noir.

«l'intelligence est un atout»

Contrairement à beaucoup de préjugés, la psychologue nous confirme qu’il n’existe aucune preuve scientifique prouvant que les personnes HPI seraient plus sensibles émotionnellement que les autres, ni plus empathique. «Anxiété, dépression, psychotrauma, burnout,TDA/H, addictions... les personnes HPI ne sont pas plus vulnérables que les autres», précise-t-elle.

«L’intelligence est un atout, elle ne rajoute pas de difficulté sociale ou émotionnelle », informe Nathalie Boisselier. « Et puis, quand ils sont enfants, rien ne prouve qu’ils souffrent plus que les autres de harcèlements ».

Pour se dire HPI, «il faut objectiver de manière claire à travers un test d’intelligence». Le bilan le plus utilisé en France est le Wechsler (une version pour adulte et deux versions pour enfants). Le test de performance intellectuel va pouvoir déterminer le profil et donne une indication quant au niveau d’intelligence en comparaison avec d’autres personnes du même âge.